Китай разработи брониран автобус за бойни действия на голяма надморска височина

Китайската държавна телевизия излъчи кадри на ново бронирано транспортно средство за войски, провеждащо учения по шофиране на голяма надморска височина на Тибетското плато, предлагайки най-ясния публичен поглед досега върху това, което изглежда като специално разработено решение за един от най-постоянните логистични проблеми на Народноосвободителната армия: как безопасно да се придвижва пехотата през една от най-враждебните оперативни среди в света.

Кадрите, излъчени по CCTV-7, специалния военен и отбранителен канал на Китай, показват конвои от новите превозни средства, действащи през сух, високопланински терен със заснежени планини, видими на заден план. Текстът на екрана идентифицира предаването като част от сегмент за многопредметно обучение по шофиране, насочено към подобряване на способността за транспортна поддръжка на платото, в рамките на по-широката кампания на Китай за всеобхватно укрепване на военното обучение и бойната готовност, пише Defence.

Новото превозно средство, видимо на кадрите, е построено на шасито на FAW MV3, военен камион с шест задвижващи колела, който служи като стандартна тактическа логистична платформа на Народноосвободителната армия от 2011 г. и представлява значително структурно отклонение от конфигурацията с отворена платформа и платнено покритие, която повечето варианти на MV3 използват.

FAW MV3, произведен от First Automobile Works, един от основните държавни производители на автомобили в Китай, е стандартизиран военен камион от трето поколение, приет в сухопътните сили на НОАК. Конфигурацията 6×6 предлага петтонен полезен товар и мобилност през цялата страна, подходяща за трудните пътни мрежи на Западен Китай, а платформата е адаптирана за множество роли, включително ракетни системи, гранични патрулни превозни средства и логистичен транспорт. Записите от видеонаблюдението показват нов вариант, в който стандартната кабина на камиона и товарната платформа са заменени от интегрирана бронирана капсула, комбинираща отделението за водача и секцията за превоз на войски в една затворена, защитена конструкция.

Chinese new armoured bus for troop transport deployed under PLA Army's Xinjiang Military Region. Unsure about which exact unit it is.

Военната логика зад това развитие е ясна и се основава на проблем,

който НОАК документира открито от години. Тибетското плато, което Китай администрира като Тибетски автономен регион и където НОАК поддържа значителни военни сили по оспорваните граници с Индия, се намира на средна надморска височина между 4000 и 5000 метра. На тези височини температурите редовно падат доста под минус 20 градуса по Целзий, нивата на кислород спадат до приблизително 60 процента от плътността на морското равнище, а вятърните условия могат да деактивират незащитения персонал в рамките на часове.

Преместването на пехота в камиони с отворена задна част през платото не е просто неудобно; то влошава бойната готовност, когато войските пристигнат на местоназначението си. Превозно средство, което поддържа войниците топли, снабдени с кислород и защитени по време на транспортиране, отговаря на истинско оперативно изискване, което брезентовите покривала и изолираните якета не могат адекватно да решат.

Предишни доклади за този вариант на превозно средство, включително отразяване от China Defense Blog, показват, че бронираният транспорт може да превозва 22 напълно въоръжени пехотинци от НОАК, като кабината е изолирана и отопляема за продължителни операции на голяма надморска височина. Вътрешното разположение поставя войските в центъра на превозното средство, обърнати навън към страните, вместо в конвенционална конфигурация на пейка, обърната напред, с меки окачени седалки, проектирани да абсорбират удара от неравен платовиден терен по време на дълги преходи. Отворите за стрелба и наблюдателните люкове в страните на корпуса и покрива позволяват на пътниците да се справят със заплахи отвътре на превозното средство, без да слизат от него, характеристика, която отличава тази платформа от чисто логистичен транспорт и ѝ придава известна тактическа полезност при сценарии на засада, каквито могат да възникнат по граничните пътища на голяма надморска височина.

Превозното средство е забележително невъоръжено в конвенционалния смисъл, не носи външни оръжейни станции, картечници, монтирани на щифтове, и дистанционно управлявани кули. Защитата му е ориентирана навътре, предназначена да поддържа пътниците живи по време на контакт, а не да потиска заплахите от разстояние. Тази философия на дизайна, която дава приоритет на оцеляването и тактическата мобилност пред нападателната огнева мощ, отразява подхода на НОАК към проблема с логистиката на голяма надморска височина, който набляга на изпращането на пехотата в бой в бойно състояние, а не на изграждането на многофункционална бойна платформа.

Конкретното предназначение на новия китайски брониран транспорт остава неизвестно от публични източници. Записите от CCTV предоставят достатъчно визуални детайли, за да потвърдят произхода му от FAW MV3 и общата му конфигурация, но превозното средство не е официално наречено или обявено чрез каналите на китайското министерство на отбраната.

Извеждането на войници до върха на света в бойна готовност остава едно от най-трудните логистични предизвикателства, пред които може да се изправи всяка армия. Китай изглежда е изградил нещо, което го решава.