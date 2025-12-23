КЕВР планира, МРРБ не дава: Къде няма да поскъпва водата от 1 януари?

ВиК операторите, част от системата на Министерството на регионалното развитие и благоустройството, няма да повишават цените на водата, предложени с решение от 22 декември 2025 г. на Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР). Изключението е Софийска вода, чиито концесионер е френска компания и тя предвижда скок за столичани с близо 12 процента За "Днес.бг" от министерството посочиха, че дружествата с държавно участие са "ВиК Холдинг", "ВиК Йовковци" и "ВиК Русе". В тях не би трябвало да има поскъпване.

Във ВиК Холдинга попадат:

"ВиК“ ЕООД – Благоевград, "ВиК“ ЕАД – Бургас, "ВиК-Варна“ ООД – Варна, "ВиК - Видин" ЕООД, "Водоснабдяване и канализация“ ООД – Враца, "ВиК“ ООД – Габрово, "ВиК-Добрич“ АД – Добрич, „В и К“ ООД – град Кърджали, "Кюстендилска вода“ ЕООД - Кюстендил, "ВиК“ АД – Ловеч, "ВиК“ ООД – Монтана, "Водоснабдяване и канализационни услуги“ ЕООД ("ВиК“ ЕООД) – Пазарджик, "Водоснабдяване и канализация“ ООД, гр. Перник, "ВиК“ ЕООД – Плевен, "ВиК“ ЕООД – Пловдив, „Водоснабдяване-Дунав“ ЕООД – Разград, „Водоснабдяване и канализация ООД – гр. Силистра, "ВиК-Сливен“ ООД - Сливен, "ВиК“ ЕООД - Смолян, "ВиК“ ЕООД – София, "ВиК“ ЕООД – Стара Загора, "ВиК" ООД - Търговище, "ВиК" ЕООД - Хасково, "ВиК-Шумен“ ООД - Шумен, "ВиК“ ЕООД – Ямбол, "ВиК" ЕООД - Исперих, "ВиК Енерджи Груп" ЕООД,

“ВиК Йовковци” ООД в сегашната си структура обслужва около 300 000 души от 9 общини

– Велико Търново, Горна Оряховица, Елена, Лясковец, Златарица, Павликени, Полски Тръмбеш, Стражица и Сухиндол.

ВиК Русе

Обслужва 226 044 души в Русе и 84 населени места в областта. Дружеството ни е разделено в 11 производствено-експлоатационни района, разположени в следните населени места: Борово, Бяла, Ветово, Водоснабдителна група 1-ви подем, Две могили, Иваново, Ново село, Русе, Сливо поле, Ценово и Щръклево.

Актуализираните цени на ВиК услугите в страната бяха предложени за прилагане от 1 януари 2026 г. на база одобрените от КЕВР бизнес планове за развитието и дейността на водните дружества. Основният мотив за това бе изпълнението на инвестиционната програма с цел подобряване качеството и сигурността на водоснабдителните и канализационни услуги и покриване на оперативните разходи.

Търговските дружества с държавно участие няма да приложат решението на КЕВР

Независимо от това търговските дружества с държавно участие взеха решение да не въвеждат засега новите цени. Предвиденото увеличение няма да се приложи, считано от 1 януари. Целта е осигуряване на необходимия преходен период за по-плавно адаптиране след приемането на еврото за официална валута в страната, казват днес от МРРБ.

От там уверяват, че ВиК операторите се ангажират да информират своите потребители своевременно при всяка предстояща промяна.

Според утвърдените в понеделник планове най-скъпа вода ще плащат в Силистра - 6,44 лв. за кубик, и в Разград - 6,33 лв. за кубик, въпреки минималното поевтиняване Шумен ( 5,96 лв. на кубик) остава един от градовете с най-скъпа битова услуга. Цената на водата в София ще е с 12% по-скъпа, в Кърджали - с 14%.