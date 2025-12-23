Санитарният кордон срещу Пеевски беше реализиран на улицата, ще излезе ли Радев?

Протестите, които излязоха извън София и бяха мащабни и в други градове, са сред ключовите събития на 2025-а.

2026 г. ще бъде сходна откъм турбуленции, няма да бъде спокойна година – и заради предсрочния вот, и заради въвеждането на еврото, и заради президентските избори. Гражданската енергия няма толкова лесно да се успокои, тя ще иска своето, прогнозира пред БНР социологът от Изследователски център "Тренд" Евелина Славкова.

Санитарният кордон срещу Пеевски беше реализиран на улицата. Става дума за разграждане на един модел, който обществото не възприема, посочи тя.

Ще излезе ли на изборната сцена Румен Радев?

Славкова вижда два различни политически контекста според това ще има ли нова политическа сила в лицето на Румен Радев.

"В политически план би било много рисковано, ако той прецени да не участва на тези избори. Моето очакване е, че по-скоро ще имаме нов играч в негово лице на тези избори. Ако той "скочи" на тези избори и участва със свой политически проект, това ще създаде нов тип коалиции, които от днешна гледна точка изглеждат неочаквани. Те ще сменят и фокуса на президентските избори", смята тя.

Малките партии в Народното събрание и малките участници в управлението ще загубят, защото политическата картина много ще се промени, ако имаме нов политически играч. Те са големите губещи, защото най-вероятно няма да намерят място в следващия парламент, подчерта Славкова.

Според нея протестите са насочени към политическата класа като цяло, затова и при появата на нов играч политическата картина ще се разбърка, но пълно мнозинство би било трудно постижимо.