Ако Румен Радев се явява на избори, трябва да вземе готова партия

След масовите протести, оставката на правителството и политическите консултации, президентът Румен Радев ще връчи първия проучвателен мандат след Нова година.

"Изборите следват, предизборната кампания започна много активно. Очакваме колко и кои играчи ще бъдат на сцената. Очакването е нещата да се превъртят категорично, да има много голяма промяна. Тя се свързва с алтернативни формули. Дали ще бъде Румен Радев, дали ще бъде нова формация не мога да кажа, но има голямо натрупване на енергия да се гласува за алтернатива", коментира политическият психолог проф. Антоанета Христова в "България сутрин".

Тя определи като манипулация ситуацията с партия "Трети март".

"Така на НДСВ му взеха над 4 процента, това е стар трик. Много хора вече разбират, че това е трик. Започваме с черната пиар кампания", посочи проф. Христова.

"Изходът е свързан с диалога. Когато няма диалог, наистина вървим към избори. Да опитат да свършат определена работа в Народното събрание. Да свършат дейност, за която получават заплати", каза на свой ред изпълнителният директор на "Галъп интернешънъл болкан" Петко Петков за Bulgaria ON AIR.

Пак влизаме в триковете и тактиките, а не в политическото, от което губи цялото общество

Проф. Христова обаче е на мнение, че е вредно парламентът да взима решения, тъй като правителството вече е в оставка и са възприемани като нелегитимни.

Тя определи като невероятно безумие родителите на деца до 12 години да могат да работят гъвкаво и смята, че сега работодателите няма да назначават хора с деца до 12 години.

Чувам изключителни критики към промените за родителството. Взимат се необмислени решения, отбеляза още политическият психолог.

Румен Радев с партия на изборите?

"С позицията, която заема г-н Радев, това също влияе. Оставянето във въздуха на цялата ситуация може да даде терен за спекулации. За нас е разколебаващо как да измерваме електорално желанията на Радев да се яви или да не се яви", заяви Петков.

"Ако изчака, нагласите към него напълно ще се свият. Най-удобният момент за него ще бъде, след като консултациите свършат и се затвори "Домовата книга". Правомощията му в момента са изключително орязани. "Домовата книга" е направена не да казват "не искам", а да бъдат посочени и да приемат позицията. Иначе няма смисъл от тази "Домова книга". Това е толкова недообмислено и такава безотговорност", анализира проф. Христова.

По думите ѝ Радев няма време, ако става дума за създаването на нова формация. Ако се явява, трябва да вземе готова партия, убедена е тя.

Много са сериозни щетите за тези, които управляваха в момента

"Периодът на сглобката показа зависимост на ГЕРБ. Войната на ГЕРБ с ПП-ДБ е скрита и продължава в момента. Социалните политики на БСП не са ефективни за собствените им избиратели. Те са с тези, които са най-мразени от техните избиратели", подчерта тя.

Според госта най-важното в момента е честността на изборите и да няма 100 процента машинно гласуване, тъй като няма време за промени. Трябва много повече да залагаме на контрола, обърна внимание проф. Христова.

Петков смята, че ще има някакво електорално разместване, но ако се запази ниската избирателна активност, резултатите след изборите ще бъдат идентични с предходните.

"В момента има лека ерозия в ГЕРБ, слабо повишаване на ПП-ДБ. ДПС-НН е на едно ниво, "Възраждане" леко повишава своя рейтинг, БСП търпи щети от управлението. Тенденцията при ИТН е на спад, АПС няма да влезе в следващ парламент", коментира той.

С поведението си партиите и политиците опитват да откажат хората да отидат да гласуват, на мнение е социологът.