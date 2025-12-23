Преди изборите: Партиите на статуквото са тотално дискредитирани

На прага сме на нови предсрочни парламентарни избори.

"Не вярвам партиите на статуквото да имат нов тип политическо поведение. Те са тотално дискредитирани, особено техните лидери, срещу които бяха насочени протестите. Що се отнася до опозицията - тя е разнолика, но виждаме, че в момента ПП-ДБ са във възход", коментира политологът Иво Инджов в "България сутрин".

По думите му възходът на ПП-ДБ се долавя в социалните мрежи и на площада, предстои да се видят и социологическите проучвания.

Инджов коментира и темата за нов политически проект, свързан с Румен Радев: "Той ще изчака още малко, да минат тези избори, да се фрагментира политическото пространство".

Появата на нов политически проект не означава задължително тектонични промени

"Последното изследване на "Алфа Рисърч" показва 40% готовност за подкрепа на нова партия, но не трябва да забравяме, че това не е хомогенна подкрепа. Ако приемем, че Радев се появи на партийния терен в рамките на следващата година - той има огромен потенциал да издърпа подкрепа. Това също може да е линия на промяна. Съгласна съм с политическата логика, че Радев няма интерес да се яви на първите предсрочни избори", каза тя пред Bulgaria ON AIR.

Протестната активност показва няколко неща. Едното е повишено доверие сред обществото в обществото, на мнение е Мошелова: "Тази енергия е важна, няма да е краткосрочна. Компасът на съвременните поколения е ясен".

Радев дава все повече знаци, че ще участва в партийното строителство като партиен лидер

"Най-добре би било да има собствена политическа партия, но ако обстоятелствата се развият така, че да трябва да влезе в тези избори - то тогава ще ползва чужда регистрация. По-важното е какво ще предложи. Ако участва - при първото му явяване ще акумулира сериозна електорална подкрепа", прогнозира Инджов.

Той вижда политическо смекчаване на тона.

"Важни са лицата, партийното строителство, програмата. Видяхме София, Пловдив, Варна, не знаем в средно големите градове каква е ситуацията, провинцията - не знаем има ли този ефект. Тук имаме активни хора, които се мобилизираха вследствие на инфлуенсъри, граждански организации. София не е България", подчерта още Инджов.

Как ще се пренареди политическият пъзел

"За ИТН е възможно да са приключили политическата си кариера. От гледна точка на БСП е интересно и с оглед на плановете на Радев, но БСП също търпи електорални загуби от поне десет години насам. Избирателната активност е въпрос на доверие", смята Мошелова.

"Доверието в изборния процес може частично да се възстанови, ако бъде възстановено изцяло машинното гласуване. Трябва да има натиск в две посоки - за възстановяване на машинното гласуване и по-масово участие. Непрекъснато има поводи за протести. Протестните енергии се обединиха. Бюджетът беше само повод", заяви Инджов.

Работата на президента е да бъде в трудни ситуации и много пъти преди се е случвало президентската институция да изиграе ролята на мост, напомни Мошелова.