Никола Цолов повози Васил Терзиев с коледното влакче в София СНИМКИ

Коледните влакчета обикалят центъра на столицата от 16 декември до 4 януари

24.12.2025 | 16:15 ч. 10

Топ пилотът ни Никола Цолов повози столичния кмет Васил Терзиев с коледно влакче в София.

"С Никола Цолов си подарихме празнично настроение и усмивки на коледното влакче пред храм-паметника „Св. Александър Невски“. Такива моменти напомнят колко е хубаво да намираме време за споделени преживявания в града", посочи столичният градоначалник в профила си във Facebook.

Коледните влакчета обикалят центъра на София от 16 декември до 4 януари, всеки ден от 10:00 до 20:00 ч., на всеки 30 минути. Началната и крайната спирка е пл. „Александър Невски“, с междинна спирка при НДК – на ъгъла на бул. „Патриарх Евтимий“ и бул. „Витоша“. 

Билетът е 5 лв., а за деца до 10 години и хора в неравностойно положение пътуването е безплатно с придружител.

Никола Цолов Васил Терзиев коледно влакче
