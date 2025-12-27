IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Почина народната певица Мария Карафезиева, солистка на оркестър "Тракия"

Тя е съпруга на известния кларнетист Иво Папазов – Ибряма

27.12.2025 | 17:45 ч. 1
БГНЕС

Почина народната певица Мария Карафезиева, която е солистка на оркестър „Тракия“. Мария Карафезиева е известна с изпълненията си на тракийска народна музика.

Тя е съпруга на известния кларнетист Иво Папазов – Ибряма.

"Думите не стигат и болката е голяма! Днес от този свят ни напусна, нашата Мария! Нашето слънчево и добро момиче! Дано, да си на по-добро място! Обичаме те, винаги ще те помним и споменаваме! Почивай в мир!", пишат от оркестър „Тракия“.

Родена е на 3 януари 1948 г. в село Бъдеще, Старозагорско. Детството ѝ минава в с. Коларово, след като твърде млад умира баща ѝ.

Поклон пред паметта й!

