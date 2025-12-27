2025 г. бележи с около 20% скок на цените по Черноморието

През 2025 г. се бележи голям скок на цените по Черноморието - с около 20%. Това заяви в студиото на Money.bg редакторът на предаването Мая Цветкова.

В ефира на празничното издание тя направи обзор на най-актуалните според нея теми в сферата на туризма и земеделието.

"Както се изразиха български туристически агенции, този скок е неоправдан, като се имат предвид разходите. Някои от тях свързаха това поскъпване с влизането ни в Еврозоната, но бих искала да подчертая, че пряка връзка няма. По-скоро хотелиерите искаха да се презастраховат, може би за да не се каже, че цените са вдигнати непосредствено след влизането ни в Еврозоната", посочи редакторът пред Bulgaria ON AIR.

Годината не се оказа особено успешна за българското земеделие, що се отнася до реколтата, отчете още Цветкова.

"Особено за овошките и зеленчуците. Още пролетта започна с измръзване на част от овощните дървета, сега пък се появяват определени вредители по тях, което допринася за високите цени на плодовете и зеленчуците и за високия внос от чужбина. Всички искаме да консумираме български плодове и зеленчуци, обаче това все още не ни се отдава", добави тя.

Гледайте целия разговор във видеото на Bulgaria ON AIR