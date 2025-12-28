Въпреки бурния вятър: Няма пострадали хора и населени места без ток в Столична община

Няма пострадали хора и населени места без електричество на територията на Столичната община заради силния вятър, съобщи за БТА Красимир Димитров, директор на дирекция "Аварийна помощ и превенция" към Столичната община.

Шест екипа на дирекцията цял ден са на терен и към момента са реагирали на 27 сигнали за паднали клони.

Щетите от силния вятър са само материални, най-вече счупени клони на дървета. От "Аварийна помощ и превенция" предупреждават гражданите да бъдат внимателни при придвижването си и да обезопасят незакрепени предмети от балкони, навеси и прозорци, а строителите да проверят металните скелета и огради на своите обекти.

Националният институт по метеорология и хидрология (НИМХ) издаде за днес предупреждение от втора степен - оранжев код, за силен и бурен северозападен вятър в 12 области от страната с пориви между 25 м/с и 30 м/с. В останалата част от България е в сила предупреждение от първа степен - жълт код, с пориви до 24 м/с.