IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Новини Днес | 54

Въпреки бурния вятър: Няма пострадали хора и населени места без ток в Столична община

Шест екипа на дирекцията цял ден са на терен и към момента са реагирали на 27 сигнали

28.12.2025 | 17:52 ч. 0
Снимка: БГНЕС

Снимка: БГНЕС

Няма пострадали хора и населени места без електричество на територията на Столичната община заради силния вятър, съобщи за БТА Красимир Димитров, директор на дирекция "Аварийна помощ и превенция" към Столичната община.

Шест екипа на дирекцията цял ден са на терен и към момента са реагирали на 27 сигнали за паднали клони.

Щетите от силния вятър са само материални, най-вече счупени клони на дървета. От "Аварийна помощ и превенция" предупреждават гражданите да бъдат внимателни при придвижването си и да обезопасят незакрепени предмети от балкони, навеси и прозорци, а строителите да проверят металните скелета и огради на своите обекти.

Националният институт по метеорология и хидрология (НИМХ) издаде за днес предупреждение от втора степен - оранжев код, за силен и бурен северозападен вятър в 12 области от страната с пориви между 25 м/с и 30 м/с. В останалата част от България е в сила предупреждение от първа степен - жълт код, с пориви до 24 м/с.

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Тагове:

Столична община силен вятър лошо време
Новини
Виж всички новини
България
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem