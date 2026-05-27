Как украински щъркел изпревари руски дрон и какво ни казва това ВИДЕО

Видео в социалните медии показва руски прехватчик, който се приближава към бял щъркел – докато птицата не изпълнява рязък маневър, оставяйки дрона да преследва празно пространство. Случаите, в които животните печелят, винаги са обнадеждаващи, особено когато животното се окаже националната птица на Украйна. Този инцидент подчертава как дрон технологията се сравнява с птиците, както и накъде може да се развива, пише Forbes.

Конфликтите между птици и дронове датират отдавна. От една страна, хищните птици в частност са набелязвали малки дронове откакто те летят, а много оператори на дронове имат истории за атаки от птици. Някои от тях станаха вирусни в социалните медии, като дрона, който беше хванат във въздуха, преди да бъде отнесен и изхвърлен на склона на планина на височина 10 000 фута.

В ранните дни на защитата срещу дронове някои полицейски сили се опитаха да използват обучени птици за справяне с дроновете. Най-известен беше проектът в Холандия през 2016 г., но френската армия и други също опитаха с обучени орли. Въпреки това, холандският проект беше прекратен след година, защото се оказа неефективен, както и опасен за птиците, а други подобни опити също не успяха да се реализират.

Макар птиците да са значително по-маневрени и по-добре приспособени към въздушния бой, те са изложени на риск от нараняване при сблъсък с каквото и да е, което има роторни перки. Например, в Украйна диво соколче, по-късно наречено Шрик, счупи крило, сваляйки руски дрон. Екип на украински дрон видял сблъсъка и спасил Шрик, който в крайна сметка бил лекуван във ветеринарната клиника „Колибри“.

Сега е по-вероятно да видим обратното: дронове, атакуващи птици. Причината е, че голяма птица изглежда подобно на дрон на радара, така че съществува риск да бъде изпратен прехващащ дрон, за да я свали.

Размахът на крилете на белия щъркел може да бъде над три метра, което е повече от дрона „Шахед“. Подобно на дроновете, птиците могат да летят на височина от няколкостотин метра и имат сравнително малки радарни сигнатури. Докато щъркелите имат много по-ниска скорост във въздуха, може би 50 км/ч в сравнение с над 160 км/ч за „Шахед“, скоростта им по отношение на земята може да е сходна.

Повечето радари за противовъздушна отбрана са склонни да филтрират малките, бавни обекти като вероятни птици. Само относително усъвършенствани радари, като EchoShield на EchoDyne, могат да уловят „микро-доплеровата“ следа на въртящо се лопатка на ротора и да определят със сигурност дали следата е от птица или дрон.

Russians tried to intercept a stork in Nova Kakhovka, but it skillfully evaded their drone. Location is here: 46.742610, 33.395503 pic.twitter.com/2sFJgl2sv2 — Andrew Perpetua (@AndrewPerpetua) May 25, 2026

Без по-усъвършенствани сензори се случват грешки. Има поне един инцидент, запечатан на видео, при който руски FPV прехватчик се приближава към две големи птици и удря едната. Въпреки че първоначално бяха погрешно идентифицирани като щъркели, птиците всъщност бяха далматински пеликани – застрашен вид в световен мащаб. Въпреки че в този случай целта беше ясно птица, а не дрон, руснаците не само я убиха, но и публикуваха убийството в социалните медии. Но в случая със щъркела, птицата видя дрона и го изпревари.

Лекотата, с която щъркелът избягва дрона, показва колко добре са еволюирали птиците в сравнение с дроновете.

Птиците могат да променят формата на крилата си почти мигновено, разпервайки ги, за да създадат съпротивление и подемна сила и да изпълняват внезапни завои или да висят над плячката като сокол, или да ги сгъват, за да може соколът-скитник да се спусне върху плячката със 240 мили в час.

Изследователите отдавна се опитват да имитират тези способности. Съществува цял клас летателни апарати, известни като орнитоптери с махащи крила, повечето от които са били особено неуспешни. Малките изключения включват дрона Nano Hummingbird на AeroVironment от 2011 г., но дори и той имаше автономност от само 11 минути.

Може би най-обещаващата област за изследвания е в структурите на крила с променяща се форма, които имитират крилата на птиците в промяната на формата за по-стабилен, издръжлив и енергийно ефективен полет. Тази работа все още е в етап на демонстрация и доказване на принципа.

Освен с ловкостта си, птиците имат предимство и по отношение на издръжливостта при полет. Бялата щъркел може да прелети само 400 мили между спирките, но черноопашатата лиска, блатна птица с размерите на гълъб, може да мигрира над 6000 мили, без да спира за храна, вода или почивка.

Птици като щъркелите са природни експерти в използването на въздушните течения, за да се возят безплатно. Те обикновено се възползват от термичните възходящи течения, за да се издигнат без усилие на голяма височина, докато пеликаните използват подема, генериран от вятъра, духащ над вълните. Албатросите използват усъвършенствана техника, известна като динамично плаване, за да летят на дълги разстояния, без да махат с крила, просто като се възползват от разликата в скоростта на вятъра на различни нива. Разработчиците на дронове проучват тази техника, която един ден може да позволи на дроновете да прекосяват океански разстояния без да използват гориво, но има много да се наваксва.

Птиците са напреднали и в координацията. Ястребите на Харис ловят в сътрудничество в семейни групи от четири до шест птици, като използват различни тактики. Най-често срещана е едновременната атака, при която няколко ястреба се спускат от различни посоки, така че заекът, който се измъква от един ястреб, се натъква на друг. При „релейните атаки“ ястребите се спускат един след друг, като всеки преследва плячката на кратко разстояние, докато тя се изтощи и може да бъде уловена лесно. Тези релеи могат да включват до двадесет различни преследвания. Трета техника се използва за изплашване на плячка, която се крие в растителността. Всички те са ефективно координирани без радиовръзка или централен контрол.

Кацането на клони, електропроводи и други структури е друг талант на птиците, който изследователите все още се опитват да възпроизведат, често с директни копия на птичи крака.

В момента различни дронове са камуфлирани като птици, но био-вдъхновените дизайни на дронове все още са в зародишна фаза. Засега дроновете не могат да се мерят с птиците по ловкост, издръжливост, координация или кацане.

Емблематичният бял щъркел на Украйна печели победа над руски дрон. Но естествените умения, които птиците притежават от милиони години, дават представа за това, на какво ще бъдат способни бъдещите дронове.