Тагарев за Украйна: Изходът зависи от руската икономика, а тя е в криза

Бившият министър на отбраната Тодор Тагарев коментира ескалацията на руски удари срещу Русия. По думите му Путин разбра, че е бил унизен с провеждането на парада и желанието му Киев да не атакува през това време. “За да компенсира унижението, той нанесе и въпросните удари след това”, добави Тагарев пред Nova news.

Ракетите “Орешник”

Той обясни, че ракетите “Орешник” са най-новите в руския арсенал и са способни да носят ядрено оръжие. Екс министърът допълни, че използването им е и част от психологическата кампания срещу Украйна. По негови думи обаче ракетата все още е в процес на доусъвършестване.

Тагарев посочи, че Тръмп е ангажиран с войната в Близкия изток и не обръща голямо внимание на случващото в Украйна.

Бившият министър на отбраната изрази позиция, че войната в Украйна няма да се реши на бойното поле, а от това доколко руската икономика и общество успяват да подържат военните усилия. “Знаем, че Русия е в доста сериозно финансово затруднение – рязко нараства дългът, заплатите не се изплащат, закриват се важни предприятия, липсва работна ръка”, обясни той.

Тагарев открои и друг важен фактор за състоянието на страната са и украинските удари върху икономически центрове на Русия, главно предприятия, свързани с енергийните ресурси и отбранителната индустрия.

Бившият министър каза, че вероятно до няколко месеца ще е готова новата украинска балистична ракета FP-9, която има обсег от 850 км, следователно може да порази цели в Москва.

Ситуацията в Близкият изток

Тагарев коментира и войната в Близкия изток. Той смята, че Китай, който би могъл да окаже влияние върху отварянето на Ормузкия проток, няма проблем с доставките на нефт. Също така подчерта, че Пекин прави усилия да присъедини Тайван към Китай.

“Тръмп няма кой знае какви лостове, за да въздейства върху Иран, а Иран става все по-агресивен в исканията си”, заяви още бившият министър на отбраната. Тагарев така допълни, че Техеран ще продължи да развива ядрената си програма.