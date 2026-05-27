Терзиев за Sofia2Go : Картата за градския транспорт влиза в мобилния ви телефон

Столичната община представи Sofia2Go – новото мобилно приложение, чрез което превозните документи за градския транспорт могат да бъдат интегрирани директно в дигиталния портфейл на мобилния телефон. Новата функционалност - все още в beta версия, разширява начина на достъп до услугата и дава на гражданите по-гъвкав и удобен вариант за използването ѝ в ежедневието, съобщиха от общината.

"Полагаме последователни усилия все повече услуги на общината да бъдат дигитални и по-достъпни за хората, така че да отговарят на съвременния начин на живот. С това приложение улесняваме придвижването с градски транспорт и правим още една стъпка към по-свързана, по-модерна и по-удобна София", заяви кметът на София Васил Терзиев на официално събитие по повод представянето на приложението.

Той подчерта, че дигитализацията е част от по-широките усилия на Столичната община да организира услугите около нуждите и ежедневието на хората, а не хората около ограниченията на системата.

Свързани статии Картата за градския транспорт в София става дигитална

Дигиталната карта е допълнителна възможност, насочена към по-голяма гъвкавост и удобство. Физическите карти за градски транспорт остават в употреба и гражданите могат да продължат да ги използват по досегашния начин.

По-лесен достъп до градския транспорт

Приложението позволява на потребителите с персонализирани карти за градски транспорт да ги добавят и да ги използват чрез дигиталния портфейл (Google Wallet и Apple Wallet), без необходимост от носене на физическа карта. Превозният документ става достъпен директно през телефона и може да бъде използван при валидиране по същия начин, както досега.

За гражданите, които не разполагат с персонализирана карта, е създадена възможност за издаване на виртуална неперсонализирана карта. Тя може да бъде зареждана с различни видове превозни документи, включително краткосрочни билети и дневни карти, и да се използва изцяло дигитално. Така отпада необходимостта от хартиени билетчета, посещения на гишета или закупуване на билет от шофьора.

Приложението дава възможност и за дистанционно зареждане на превозни документи в няколко стъпки. Основните действия като създаване на карта, избор и закупуване на превозен документ и неговото използване могат да се извършват директно през мобилното устройство, без необходимост от физическо присъствие.

По-добра достъпност чрез дигитализация

„Когато говорим за транспорт, всъщност говорим за достъпност. За достъп до работа, образование, услуги и възможностите на града. И всяка промяна, която правим, независимо дали е нова линия, ново метро или дигитален инструмент, има една основна цел - да направи придвижването по-лесно, по-предвидимо и по-достъпно за хората“, посочи заместник-кметът по транспорт и градска мобилност Виктор Чаушев.

Той подчерта, че дигитализацията е важна част от модернизацията на градския транспорт като инструмент за по-добра услуга и по-добра информираност на пътниците.

Част от този процес е и отварянето на транспортни данни, което позволява в реално време да се проследява движението на превозните средства и улеснява създаването на приложения и услуги, които помагат на хората по-лесно да планират пътуванията си.

Beta версия с активно участие на гражданите

Към момента Sofia2Go се въвежда като Beta версия. Подходът цели услугата да бъде подобрявана активно с помощта на обратната връзка от гражданите и при реално използване в ежедневна среда.

„Пуснахме приложението като Beta версия не защото подценяваме качеството, а защото вярваме, че добрите дигитални услуги се подобряват заедно с хората, които ги използват всеки ден. Няма как система с толкова много различни сценарии на употреба да бъде напълно симулирана в тестова среда. Така се развиват всички големи дигитални платформи – чрез активно използване, обратна връзка и последователни подобрения. Важното е не дали има нужда от оптимизация, а дали има екип, който реагира бързо и подобрява услугата“, заяви Васил Терзиев.

Екипите на Столичната община, Центъра за градска мобилност и разработчиците следят системата в реално време и работят по последователното отстраняване на установени проблеми и оптимизации на интерфейса.

Паралелно с дигитализацията, Столичната община работи и за системното развитие на градския транспорт като реална алтернатива на личния автомобил чрез разширяване на метрото, обновяване на подвижния състав, подобряване на свързаността между отделните видове транспорт и по-добра интеграция между системите.

По време на представянето кметът Васил Терзиев благодари на Центъра за градска мобилност, на екипите по разработката, на заместник-кмета по транспорт и градска мобилност Виктор Чаушев, на заместник-кмета по дигитализация Иван Гойчев, както и на общинските съветници, подкрепили реализирането на проекта.

„Подобни промени се случват тогава, когато институциите, гражданите и бизнесът работят заедно за създаването на практически работещи решения“, заяви Терзиев.