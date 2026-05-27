Огнян Дамянов от прокурорската колегия на ВСС: В НС бяха казани неистини

Борислав Сарафов няма да получи обезщетение от 20 заплати. Това заяви Огнян Дамянов от прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет (ВСС) пред журналисти след приемането на заявлението, подадено тази сутрин от Сарафов, за предсрочното му освобождаване като директор на Националната следствена служба (НСлС) и заместник главен прокурор.

Днес в кулоарите на парламента бяха казани няколко неща, които не отговарят на истината. Сарафов е освободен от длъжността директор на НСлС и преназначен на длъжността следовател там, каза Дамянов и поясни, че в този случай магистратите не получават обезщетение. Дамянов коментира, че не знае откъде се е появила темата за 20-те заплати обезщетение.

Към настоящия момент срещу Сарафов няма образувано дисциплинарно производство, каза Дамянов. В тази хипотеза българските магистрати не получават обезщетение, подчерта членът на ВСС.

По думите му искането настоящият министър на правосъдието е препотвърдил искането на служебния правосъден министър Сарафов да бъде освободен като директор на НСлС и това е станало днес с неговата оставка. През 2017 г., Конституционният съд (КС) обяви за противоконституционна норма, която забранява лица, срещу които има образувано дисциплинарно производство, да напускат съдебната система. Редно е българските законодатели да познават практиката на КС, отбеляза Дамянов.

На въпрос кой ще управлява националното следствие Дамянов каза, че това вероятно ще стане на следващо заседание на Прокурорската колегия през следващата седмица. Ако дотогава искане не е постъпило, ще преценим кой да бъде изпълняващ функциите директор на Националната следствена служба, каза Дамянов. Той отказа да коментира мотивите за оттеглянето на Сарафов, но каза, че "писането на закон за конкретен човек не е добро решение с каквито и мотиви да бъде направено".

На въпрос изненадан ли е от решението на Сарафов Дамянов каза, че донякъде "да", защото не споменавал, че има такова намерение, а оставката му е дошла тази сутрин. "Лично аз бях изненадан", каза Огнян Дамянов.

Той коментира още в отговор на въпрос, че "скоро ще имаме нов ВСС". Очевидно няма да стане за месец, но да видим какви промени ще има в Закона за съдебната власт. Процедурата ще продължи минимум три месеца, защото става въпрос за три, които няма как да се случат по-рано, каза Дамянов.