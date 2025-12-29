Бурните ветрове нанесоха материални щети, на места поривите са били над 100 км/ч

Бурни ветрове нанесоха материални щети в няколко области в централната и западната част от страната като на места скоростта на поривите надхвърли 100 километра в час.

В Пазарджишка област обстановката остава усложнена. Силният вятър изкорени дървета и скъса електропроводи. Разрушени са покривни конструкции, нанесени са щети и по автомобили. Към 18 ч. снощи без ток все още са били части от общините Лесичово и Панагюрище,

Екипи на EVN работеха по отстраняването на голяма авария по далекопровода Боримечково - Лесичово и Виноградец. Силният вятър е прекършил два електрически стълба. Най-сериозно е положението в Панагюрище. От рано сутринта екипи на противопожарната служба и на общината са реагирали на десетки сигнали. Все още без ток и интернет са части от Панагюрище.

Кметът на Панагюрище Желязко Гагов изтъкна, че бързата реакция на екипите е спасила купола на храм "Свети Георги" в града. Към момента няма сигнали за пострадали или бедстващи хора, съобщи БНР.

Повече от 60 сигнала за щети от бурния вятър са постъпили в Пловдив. 20 от тях са за повредени автомобили. Почти всички пожарни и аварийни екипи са били мобилизирани за отстраняване на щетите. В разчистването са се включили и доброволци от "Пловдив 112". Към момента няма тежка аварийна ситуация с електрозахранването в Пловдивска област, съобщиха от EVN. На места има прекъсване на тока и се работи за възстановяването на захранването.

Пожарната в Карлово е реагирала на сигнали в Сопот, където паднало дърво е нанесло щети на два автомобил. Инциденти с паднали дървета са затруднили временно движението през прохода "Стражата"и по пътя за град Баня.

Голямо дърво е паднало сутринта на пътя за асеновградското село Червен и е наложило временното затваряне на двете платна. Участъкът е проходим.

Орех се е стоварил върху лек автомобил на улица в село Браниполе, паднало дърво е наложило вчера за час затварянето на пътя и между Крумово и Асеновградско шосе, съобщиха от община "Родопи". Няма пострадали при тези два инцидента.

Екипи на дирекцията "Аварийна помощ и превенция" на Столичната община са работили по 27 сигнала заради силния вятър в града. Шест екипа са отстранявали паднали клони и дървета в различни райони.

В Благоевградско силният вятър повалил дървета в Добринище и е затруднил движението по пътя Симитли-Гоце Делчев. Над 30 часа граничният преход Илинден-Ексохи е бил затворен за тежкотоварни камиони заради блокадата на гръцките фермери.

В ски зоните над Банско и Добринище условията се променяха динамично, а вятърът във високите части на планината достигаше до 98 км/ч. Това е наложило затварянето на повечето писти вчера.

Пътищата в област Благоевград са проходими при зимни условия.