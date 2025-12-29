IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Снежен ад между Шипка и Бузлуджа, закъсали в непочистените преспи

Млади ентусиасти често тестват автомобилите си в снега

29.12.2025 | 13:36 ч. Обновена: 29.12.2025 | 13:52 ч. 0

Предупреждение за хората, които се качват в Стара Планина и тръгват по заснежени пътища - районът между Шипка и Бузлуджа редовно се превръща в притегателно място за младежи, които тестват автомобилите си по снега.

Пътят Шипка-Бузлуджа често е затворен и зимата не се почиства. Хубавата гледка обаче крие опасност и налага провеждането на спасителни операции, съобщава телевизия Bulgaria ON AIR.

"Приоритетът ни е хората, но една такава операция струва доста скъпо, понякога хиляди левове, калкулират се разходите за автомобилите, които участват, техниката, продължителността на операцията - проста сумата понякога може да достигне доста", каза гл. инспектор Станимир Тончев от РСПБЗНС Казанлък.

Освен разходите по спасяването и изваждането на автомобилите, на шофьорите им се налагат административни наказания, ако не са спазили забраната за затворения път. 

"Специфичното за този път е, че създава доста големи снегонавявания. Двата му края от към връх Шипка и Бузлуджа са с по-голяма надморска височина, отколкото в средата и когато попаднат в средата на пътя е много трудно излизането от която и да е страна", обясни гл. инспектор Станимир Тончев.

Гледайте видеото с целия репортаж. 

сняг Шипка Бузлуджа неразчистени пътища преспи закъсали автомобили Bulgaria ON AIR
