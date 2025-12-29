Почина основателят на лечебни заведения проф. д-р Кирил Панайотов

Почина проф. д-р Кирил Панайотов, дм - основател на лечебни заведения "Медика" в Русе. Това съобщиха от пресцентъра на лечебни заведения "Медика". Оттам посочват, че проф. Панайотов е имал ключова роля за развитието на модерно, качествено и достъпно здравеопазване в Русе и в Северна България.

"За тази кауза проф. Панайотов участва в продължение на три мандата в Комисията по здравеопазване и социална политика на Общинския съвет в Русе. Същевременно бе двигател на активното партньорство между университетската болница "Медика" и Русенския университет и е един от основателите на медицинските специалности във факултет "Обществено здраве и здравни грижи" на висшето училище. С работата си като председател на Управителния съвет на Асоциацията на физикална и рехабилитационна медицина, с участието си в ръководните органи на Българския лекарски съюз, Българската болнична асоциация и професионалните научни организации той допринесе значително за утвърждаването на авторитета на медицинското съсловие в България. Признание за този принос е и отличието на Българския лекарски съюз "Лекар на годината 2024" на национално ниво, в категория "Принос за развитие и утвърждаване на авторитета на съсловната организация". За своите заслуги проф. Панайотов е удостоен и със званието "Почетен гражданин на град Русе", се посочва в съобщението.

В него се допълва, че проф. д-р Кирил Панайотов е бил и силно ангажиран със спорта като председател на "Тежкоатлетическия спортен клуб Русе" и член на Управителния съвет на Българската федерация по вдигане на тежести. "Ще го помним като човек с широка култура, силно чувство за обществен дълг, щедро сърце и неуморна енергия - лекар, ръководител и дарител, който работеше с мисъл за бъдещето. Ще го помним и като любящ съпруг, грижовен баща на три деца и дядо на трима внуци", заявяват от пресцентъра на лечебни заведения "Медика".

Поклонението ще се извърши от 11:00 часа утре в катедралния храм "Света Троица" в Русе.