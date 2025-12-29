Трима мъже са обвиняеми за стрелбата в казиното в Хаджидимово

Трима мъже от Хаджидимово са привлечени вчера към наказателна отговорност за стрелбата в игрална зала в гоцеделчевското градче в коледната нощ, съобщиха от Областната дирекция на МВР в Благоевград.

Нападателите са на 20, 32 и 41 години. С прокурорско постановление им е наложена мярка "задържане до 72 часа".

Обвинението срещу тях е за това, че са направили опит да отнемат парични средства от казиното, като двама от тях са отправили заплахи с огнестрелно оръжие и при произвеждането на произволни изстрели във въздуха и краката на посетителите, сачми от оръжието са наранили в областта на главата двама от клиентите. Обирджиите бяха маскирани с дълги черни роби и с пушки. След произведените изстрели те бягат от казиното, последвани от посетителите.

Пострадалите са без опасност за живота. Те бяха хоспитализирани заради раните от сачми в главата, единит в болницата в Гоце Делчев, а другият в софийско лечебно заведение.

По случая е образувано досъдебно производство.