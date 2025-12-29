И Сачева влезе в етническия спор: Ето какъв е проблемът на ДБ с българските турци

Знакови фигури на ГЕРБ отговориха на ПП-ДБ след спора между двете партии заради поклоненията пред Тюркам Чешма и това кой каква роля е имал Възродителния процес.

След като лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов предупреди ПП-ДБ да не се заиграват етнически, а от своя страна Ивайло Мирчев каза, че Борисов "като член на БКП, последен трябва да говори за Възродителния процес", в спора се намеси и Деница Сачева.

"Етническото заиграване в политиката е като да палиш огън, за да си стоплиш ръцете: за 5 минути е уютно, после гори къщата - написа Деница Сачева. - Българските турци не са „електорат за специални жестове". Те са български граждани с конкретни проблеми и конкретни очаквания: работа и доходи, нормални пътища и здравеопазване в регионите, качествено образование за децата, сигурност, справедливост, край на на феодалните зависимости", написа тя.

Ето какво още допълва Сачева:

Това не се печели с церемониални снимки и символични маршрути, а с постоянна работа на терен, местни лидери, ясни политики и уважение, което се вижда и между изборите.

Да, паметта за "възродителния процес" и почитта към жертвите са важни – и е нормално обществени фигури да отдават уважение. Но когато подобни посещения се превърнат в единствената видима "политика" към една общност, те звучат като PR, не като реална грижа. Последните дни показаха точно този медиен модел – много жест, малко съдържание.

И тук е проблемът на "Демократична България" с българските турци: няма да видите човек с турско име в предните редици при тях или на депутатските им банки.

Но пък лакърдии как ще им решат проблемите - бол.

Акции да искаш - кеф ти Росенец по вода, кеф ти Росенец 2 по суша.

Истината е проста: ако искаш подкрепа, дай представителство и резултати, не символи.

Политика, която може да обедини, вместо да дели, изглежда така - силни местни кандидати, които са разпознаваеми и работят целогодишно, не само в TikTok сезона.

Уважението на миналото е важно, но ако един политик не може да предложи бъдеще, не може да иска и да очаква доверие Не сте чули правилно гласа на хората. Не се търсят хляб и зрелища. Търсят се тези, които могат да правят хляб и бъдеще.