Регистрацията на коли в КАТ ще е днес до обяд

Документи се приемат до 12:00 часа

30.12.2025 | 07:38 ч. 1
Снимка БГНЕС

Днес в отдел „Пътна полиция“ СДВР регистрация на пътни превозни средства ще се извършва до обяд. В последния работен ден за 2025 година ще бъде извършена годишна инвентаризация.

Документи за регистрация, транзитна регистрация, промяна на номер, промяна на собственост, промяна на свидетелство за регистрация и дубликат ще бъдат приемани до 12:00 часа утре.

Административните услуги, различни от регистрация, пререгистрация и шофьорски книжки, ще бъдат извършвани в рамките на работния ден, уточняват от Пътна полиция.

