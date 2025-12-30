Задържаха пиян и без книжка шофьор с 3,32 промила алкохол в кръвта

Неправоспособен водач е задържан в Добричко с 3,32 промила алкохол, съобщи Областната дирекция на МВР. При проверка по време на вчерашния ден е спрян лек автомобил без регистрационни табели в тервелското село Зърнево, област Добрич.

Полицаите установяват, че водачът на автомобила е 34-годишен мъж, който е неправоспособен. Водачът е изпробван за употреба на алкохол с техническо средство, като уредът отчита 3,32 промила. Мъжът е задържан за срок до 24 часа, а превозното средство е предадено по надлежен ред.

По случая е образувано бързо полицейско производство.

В началото на декември полицията задържа в Балчик двама мъже след управление на автомобили с над 2 промила алкохол.