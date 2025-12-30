IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Новини Днес | 84

Задържаха пиян и без книжка шофьор с 3,32 промила алкохол в кръвта

Автомобилът без регистрационни табели е предаден на полицията

30.12.2025 | 09:08 ч. Обновена: 30.12.2025 | 15:35 ч. 0
Снимка: БГНЕС

Снимка: БГНЕС

Неправоспособен водач е задържан в Добричко с 3,32 промила алкохол, съобщи Областната дирекция на МВР. При проверка по време на вчерашния ден е спрян лек автомобил без регистрационни табели в тервелското село Зърнево, област Добрич.

Полицаите установяват, че водачът на автомобила е 34-годишен мъж, който е неправоспособен. Водачът е изпробван за употреба на алкохол с техническо средство, като уредът отчита 3,32 промила. Мъжът е задържан за срок до 24 часа, а превозното средство е предадено по надлежен ред.

Свързани статии

По случая е образувано бързо полицейско производство.

В началото на декември полицията задържа в Балчик двама мъже след управление на автомобили с над 2 промила алкохол.

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Тагове:

задържаха неправоспособен шофьор пиян промила алкохол
Новини
Виж всички новини
България
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem