Пиян шофьор с над 2 промила се заби в светофар в Пловдив

Водачът преди това не се подчинил при опит да полицията да спре колата

29.11.2025 | 11:25 ч. 0
Снимка: архив, БГНЕС

Около 1.30 часа тази нощ полицейски екип от четвърто районно полицейско управление в Пловдив се опитал да спре лек автомобил, чийто водач не се е подчинил на подаден знак за спиране.

На кръстовището на булевардите "Освобождение" и "Цариградско шосе" колата-нарушител се блъска в светофарната уредба и чупи рамката на светлините.

Шофьорът не е пострадал.

Но при тест с дрегер в кръвта му е открит алкохол от два промила.

Водачът на 50 години е задържан в ареста, започнато е досъдебно производство, съобщи БНТ.

 

Това се случи Dnes

Пловдив шофьор промила алкохол
