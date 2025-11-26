IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Хванаха софиянец да шофира с рекордните 4.52 промила алкохол в кръвта

Той е бил криминално проявен

26.11.2025 | 10:51 ч. 13
Снимка: БГНЕС

Хванаха шофьор с рекордните 4.52 промила алкохол, съобщиха от Областната дирекция на МВР в София.

Около 22.15 часа снощи автопатрул на РУ-Костинброд спрял за проверка лек автомобил "Субару", управляван от 39-годишен столичанин. Когато униформените изпробвали водача с дрегер, уредът отчел рекордните 4.52 промила алкохол.

Криминално проявеният и осъждан нарушител е задържан в полицейския арест и срещу него е започнато бързо производство за извършено престъпление.

