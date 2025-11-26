Хванаха софиянец да шофира с рекордните 4.52 промила алкохол в кръвта

Хванаха шофьор с рекордните 4.52 промила алкохол, съобщиха от Областната дирекция на МВР в София.
Около 22.15 часа снощи автопатрул на РУ-Костинброд спрял за проверка лек автомобил "Субару", управляван от 39-годишен столичанин. Когато униформените изпробвали водача с дрегер, уредът отчел рекордните 4.52 промила алкохол.
Криминално проявеният и осъждан нарушител е задържан в полицейския арест и срещу него е започнато бързо производство за извършено престъпление.