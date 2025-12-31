IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Между -15 и -20 градуса е в планините в последния ден на 2025 година

Снежната покривка на връх Ботев в Стара планина е 70-80 см, по другите планини - около 20 см

31.12.2025 | 09:49 ч. 7
Снимка: архив, БГНЕС

Минусови са температурите в планините в страната в последния ден на 2025 г., съобщиха за БТА от Планинската спасителна служба (ПСС) на Българския Червен кръст (БЧК).

На повечето места температурите са между -15 и -20 градуса. Облачността е разкъсана, духа умерен до силен вятър. 

Снежната покривка на връх Ботев в Стара планина е 70-80 см, по другите планини - около 20 см.

В Банско работят част от съоръженията за зимни спортове, в Пампорово са отворили част от пистите, на Витоша все още не работят пистите.

На връх Мусала температурата тази сутрин към 8:00 часа е била минус 25 градуса, а връх Ботев - минус 21 градуса, а на Черни връх - минус 20. 

 

Тагове:

температури планини ПСС
