Между -15 и -20 градуса е в планините в последния ден на 2025 година

Минусови са температурите в планините в страната в последния ден на 2025 г., съобщиха за БТА от Планинската спасителна служба (ПСС) на Българския Червен кръст (БЧК).

На повечето места температурите са между -15 и -20 градуса. Облачността е разкъсана, духа умерен до силен вятър.

Снежната покривка на връх Ботев в Стара планина е 70-80 см, по другите планини - около 20 см.

В Банско работят част от съоръженията за зимни спортове, в Пампорово са отворили част от пистите, на Витоша все още не работят пистите.

На връх Мусала температурата тази сутрин към 8:00 часа е била минус 25 градуса, а връх Ботев - минус 21 градуса, а на Черни връх - минус 20.