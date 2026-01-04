Пуснат на вода от Борис III, днес корабът "Емона" е в... язовир Кърджали ВИДЕО

Видео БГНЕС

Историята на кораба, който поставя началото на пътническия морски транспорт у нас през далечната 1942 г., продължава и днес, макар и като туристическа атракция. Едва ли има турист в град Кърджали, който да е посетил града, но да не е видял първият български пътнически кораб "Емона", закотвен в язовир Кърджали, разказва БГНЕС.

Пускането му по вода е по идея и лично настояване на цар Борис III. Кръстен е на старогръцкото име на Стара планина "Аемон", дълъг е 39 метра, широк е 7, водоизместването му е 217 тона. До 1979-а корабът осъществява регулярни курсове между Бургас и тогавашния Мичурин, днес Царево.

Години по-късно капитан Георги Георгиев, първият българин, осъществил околосветско пътешествие с яхта, вписан в книгата на рекордите "Гинес", и чието име днес носи яхтклуб във Варна, решава, че "Емона" може да бъде "докарана и пусната" в язовира.

С подкрепата на тогавашния кмет на Кърджали "Емона" поема от Бургас за Кърджали. Изминаването на тези 450 километра е било истинско приключение, изпълнено с много перипетии. Реално пътят между двата града е 300 км, но се налагат заобикаляния, не по всеки път може да мине кораб, теглен от влекач, внесен от Източна Германия, способен да „влачи“ три съветски танка".

За куриоз, на 13-ия ден от пътуването си "Емона" претърпява корабокрушение и се превръща в единствения кораб, сторил това на суша.

Корабът е приводнен в язовир „Кърджали“ и вози групи под егидата на "Балкантурист". Сега вече е ресторант, винаги пълен и задължителна атракция за тези, които посещават Кърджали.

Първият български пътнически кораб "Емона" днес е една от големите атракции на Кърджали - превърнат в ресторант, включен в списъка на 100-те национални ресторанта в България (ресторантски аналог на 100-те туристически обекта).