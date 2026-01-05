Защо някои апарати в таксита ни таксуваха двойно?

Нова цена за таксиметровите услуги в София от началото на новата година. Повишението е с 18,6%. Някои от апаратите в колите таксуваха двойно изминатото разстояние в новогодишната нощ.

Председателят на Националния таксиметров синдикат Красимир Цветков даде повече подробности по темата.

"Относно нашите апарати и въвеждането на еврото - факт е, че всичките апарати от новия модел, които вече се употребяват, безпроблемно прехвърлиха в евро, превалутираха оборотите. При стария модел апарати в 100% от случаите ни се случиха проблеми. В много малка част от тези апарати, непосредствено преди Нова година, беше подновен микропроцесорът", обясни Цветков пред Bulgaria ON AIR.

Той поясни, че при апаратите, на които е бил подменен процесорът, по неясни причини са започнали да показват двойна цена.

"При един изминат километър клиентите трябваше да плащат като за два. Стигна се до фрапиращи случаи, като например клиент, който се вози редовно. Той пътува от "Дружба" до Владая и неговата сметка по магичен начин стана 90 лв”, разказа председателят на Националния таксиметров синдикат.

Пред Bulgaria ON AIR Цветков добави, че коригирането на апаратите продължава. “Но въпросът е как и защо се стигна до това нещо. Говорим за апарати, които трябваше да бъдат преведени в съответствие с изискването на Закона за въвеждането на еврото. Интересно е и това, което се случи със старите апарати, те нямаха чип за автоматично превалутиране”.

Има ли виновен за хаоса?

По думите му чипове за превалутиране са се пуснали на сервизите на 19 декември. "За тези четири работни дни около 3% от тези апарати в София бяха оборудвани с такъв процесор и 0% в градовете извън София. Това е 100-процентово нарушение. В очите на хората тези шофьори се превърнаха в "помпаджии" и нарушители на закона", подчерта гостът.

Собственикът на сервиз Алекс Иванов сподели, че подмяната на чипа става бързо и отнема няколко минути.

“Проблемът е, че шофьорите трябва да спрат да работят за няколко часа, за да дойдат да подменят чипа. Проблемът е, че чипът се сменя за трети път", коментира сервизният техник.

Цветков риторично попита защо се налага смяна на чипа за трети път.

"Въпросите са относно цялата дейност на този производител, нарушенията не са от сега. Злонамерената промяна на тези апарати в ущърб на клиентите започна преди 15 години с незаконно скриване на такса "повикване". По неясни причини това години минава през метрологията. Законът за еврото само извади на преден план и на дневен ред това нарушение", категоричен бе той.

"Сега, когато се смени чипът, се гарантира, че апаратът ще работи коректно", увери Иванов и посочи, че пред неговия сервиз още от сутринта има опашка, но служителите му работят изключително бързо.

