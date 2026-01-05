Нахапаният от хищници сръндак оцеля, пускат го на свобода днес ВИДЕО

Видео: БГНЕС

Днес ще бъде пуснат на свобода напълно възстановен сръндак, спасен след драматичен инцидент в района на местността Аркутино, предаде БГНЕС.

Случаят е от петък, 2 януари, когато екип на ОДМВР – Бургас забелязва бедстващо диво животно. Сръндакът е бил нападнат и тежко нахапан от хищници. В опит да се спаси, той скача във водата, изтощен и в тежко състояние. Подаден е сигнал до Зоопарк Бургас и късно вечерта животното е транспортирано от Ловно рибарско дружество „Лебед” за спешна помощ.

„В петък вечерта – след новогодишните празници, при нас беше докарана тежко нахапана сърна от хищници. Още при пристигането ѝ започнахме реанимация, поставихме антибиотик и обработихме всички рани, основно в задната част на тялото“, съобщи управителят на Зоопарк Бургас Кръстьо Дъбов.

След първоначалната намеса сръндакът остава под непрекъснато наблюдение. Следващите два дни са решаващи.

„На втория ден се наложи отново да обработим раните. Животното беше силно стресирано и в тежко състояние, дори имахме притеснения дали не е загубило зрението си. На третия ден обаче вече беше на крака и това ни даде надежда“, допълни Дъбов.

С всеки изминал час състоянието на съръндака се подобрява, а силите му постепенно се връщат. Решението да бъде освободен идва естествено.

„Това е диво животно и няма място в зоопарк. То има изградени навици за живот в природата и престоят в заграждение може да бъде опасен – както за него, така и за гледачите“, подчерта управителят.

Той ще бъде пуснат в естествената си среда, в резерват в района на Аркутино, в присъствието на специалисти по-късно днес.