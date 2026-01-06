ТУ-Габрово ще привлича нови млади учени

С реализацията на втори мащабен проект, Техническият университет в Габрово ще надгради научноизследователската инфраструктура в Технологичния парк и ще разшири услугите си за бизнеса и българските общини.

Вторият етап на проект "Център за компетентност Интелигентни мехатронни еко- и енергоспестяващи системи и технологии" стартира през февруари тази година, като продължава да развива успешно създадените 33 лаборатории.

"В рамките на следващия петгодишен период, ние ще се опитаме да доразвием тази инфраструктура, да привлечем нови млади учени, да демонстрираме всички тези добри неща не само на нашите студенти и докторанти, но това ще бъде изключително полезно за бизнеса в България!", каза проф. Илия Железаров, ректор на ТУ – Габрово.

Създадените научни лаборатории са полезни на българските и чужди фирми, и на общините у нас. Три от научните лаборатории вече са акредитирани по международния стандарт ICO 17025.

Проф. Пламен Цанков, който е ръководител на Лабораторията за светлотехнически измервания и тестове на фотоволтаични системи, посочи, че само от началото на миналата година имат 35 договора за услуги към бизнеса, с повече от 10 български фирми или чуждестранни вносители на лампи и осветители в България, както и три български общини.

"Много сме полезни за измерването на енергийната ефективност и качеството на уличното осветление.", поясни още той.

Проф. Ангел Анчев, ръководител на Лабораторията за анализ на метали и метални сплави, допълни, че имат възможност да правят и анализ на повърхностната грапавост и то в 3D вариант.

Той отбеляза доброто сътрудничество с бизнеса и посочи, че само за последните четири месеца са изпълнили 6 договора.

Иновативните технологии, които се развиват тук, утвърждават Центъра за компетентност като модерна научноизследователска структура в България в областта на мехатрониката и чистите технологии.

Доц. Продан Проданов, ръководител на Лаборатория "Системи за позициониране и повърхностна обработка", представи система, която се състои от лазерно-обработваща глава и индустриален робот.

"Системата се използва за повърхностно закаляване на различни видове детайли и материали, за различни видове индустриални стомани - да се получат по-добри якостни характеристики на повърхностния слой", разказа той.

Доц. Борислав Стоянов, който е изследовател в Лабораторията за електронно-лъчево заваряване, обясни, че разполагат със съоръжение, което позволява да се обработват детайли в дълбок вакуум, като се реализират обработки, свързани със заваряване, структурни насищания и промяна на повърхностите на структурата на различни метали.

Лабораторията по интелигентни и мехатронни системи разполага с измервателна ръка, с която също може да измерват линейни размери, разказа доц. Цанко Караджов, който е ръководител на лабораторията.

"Тя има вграден лазерен скенер, с който можем да сканираме детайли, които имат по-сложни форми", допълни още той.

Мащабният проект се реализира по програма „Научни изследвания, иновации и дигитализация за интелигентна трансформация“, съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие, и е на стойност 14 млн. лева. Партньори по проекта са още два технически университета в България, Софийският университет и три научни звена в БАН.

Изпълнението на дейностите ще продължи до края на 2029 година.