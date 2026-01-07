Засилена охрана край пощите заради първите пенсии в евро

Полицията засилва охраната пред пощите и банките в страната от днес. Мерките за сигурност са заради изплащането на първите пенсии в евро.

Допълнително полицейско присъствие ще има навсякъде, обещават от МВР.

В малките и отдалечените населени места ще бъдат включени екипи на дирекция "Жандармерия" и областните дирекции в страната.

Полицейските служители ще бъдат позиционирани основно около сградите на пощите и банките и при необходимост ще оказват съдействие и помощ на гражданите.

От силовото ведомство припомнят, че във връзка с координиране на действията и разяснителна кампания по повод въвеждането на еврото като официална валута у нас, служители на МВР са провели повече от 4 хиляди срещи с представители на Български пощи, банковите институции, държавната и местна власт.

Основният призив към гражданите е да обменят парите си единствено в банки, пощи и лицензирани финансови институции.

Експерти от главна дирекция "Национална полиция" подчертават, че няма държавни органи, които обикалят по домовете или се обаждат по телефона, за да предлагат обмяна на валута.

Призовават се хората да бъдат особено чувствителни към подобни предложения и да подават сигнали в структурите на МВР или на тел. 112. /БНР