ДПС - Ново начало ще внесе Закон за максималната надценка в НС днес

Целта на законопроекта е да бъде затегнат контролът върху цените

07.01.2026 | 08:52 ч. 22
Снимка: БГНЕС

Снимка: БГНЕС

Закон за максималната надценка ще внесе днес в парламента ПГ на "ДПС - Ново начало".

Целта на законопроекта е да бъде затегнат контролът върху цените и надценките на основни продукти до края на 2026-та година, заради прехода към общата европейска валута и защитата на крайните потребители от спекула и лоши търговски практики, съобщават от пресцентъра на партията, предаде "Фокус".

Законопроектът предвижда приемането от МС на т.нар. “Кошница на потребителя", която включва основни хранителни продукти и стоки като брашно, хляб, мляко, захар, ориз и др. и въвеждането на таван от 20% на надценката на стоките от кошницата между производителя или вносителя и крайните потребители.

В мотивите към законопроекта се посочва, че подобни модели се прилагат в повечето европейски държави като Германия, Франция, Гърция и Испания.

Контролът за нарушителите ще се осъществява от КЗК, НАП и КЗП, а глобите за нарушителите са между 5 и 20 хиляди евро.

Законопроектът е насочен главно към подкрепата и закрилата на социално уязвимите групи - пенсионери, семейства с деца и домакинства с ниски доходи, при които разходите за храна надхвърлят 50% от месечните доходи.

ДПС Ново начало Делян Пеевски закон Народно събрание максималната надценка
