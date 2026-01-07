Анализатори: Много хора искат да гласуват, промените в ИК също са важни

На прага на поредните предсрочни парламентарни избори президентът призова за промени в Изборния кодекс и масово гласуване.

В предаването “България сутрин” политологът Мила Мошелова коментира, че ако Радев връчи първия проучвателен мандат тази седмица, можем да кажем, че не се е забавил. По думите на политолога това би спънало политическия му имидж като решаваща роля във времена на кризи.

“След мандатите ще дойде време и за назначаване на служебно правителство - ако той изглежда като човек, който бави процеса, ще припознае, че не е в негова полза", коментира Мошелова.

По думите ѝ Радев има представа как трябва да изглеждат промените в Изборния кодекс. Политологът припомни, че на последните президентски избори е било в него полза по-активното машинно гласуване.

Социологът от "Алфа рисърч" Павел Вълчев заяви, че тенденциите са за по-висока избирателна активност. Желанието за гласуване е високо - между 300-500 хиляди души повече изявяват желание да гласуват в сравнение с последните избори.

“Много е важно каква ще бъде кампанията, доверието към изборния процес е изключително важно", каза Вълчев пред Bulgaria ON AIR.

Последните проучвания показват спад при ГЕРБ с 4%, ръст при ПП-ДБ. ИТН остава под чертата за влизане в НС с 3,8% подкрепа, а БСП е над чертата, но със значителен спад в подкрепата. Формацията на Доган е под чертата.

"ДПС-Ново начало" спадат като процент подкрепа, защото когато се вдигне избирателната активност, тежестта на гласа пада", допълни социологът.

Машинно гласуване

Мошелова коментира, че доверието в машините е било намалено и силно кампанийно атакувано.

"Злоупотребите с изборния процес прогресивно нарастват с всеки следващ избор. Машините имат отношение към боренето на бюлетините, вписването на резултатите, тежестта на протоколите. Нито веднъж не се направи задълбочен анализ на невалидните бюлетини - какви са тенденциите", подчерта политологът.

Социологът от "Алфа рисърч" Павел Вълчев припомни, че с машинното гласуване отчитането на резултатите се случва много по-бързо и няма грешки.

"Ако се броят отделно бележките, това ще забави процесът. Има тежка некомпетентност в комисиите - не им излиза сметката накрая и започват да и се чудят как да оправят и започват да драскат", даде пример Павел Вълчев.

Гледайте видеото с целия разговор.