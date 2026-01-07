IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
МВР предлага BG-ALERT да се ползва при издирване на хора и при тероризъм

BG-ALERT е система за разпространение на съобщения чрез мобилни оператори

07.01.2026 | 14:25 ч. Обновена: 07.01.2026 | 14:52 ч.
Промени в наредба предвижда МВР, за да бъде регламентирано използване системата за ранно предупреждение BG-ALERT от оправомощени със заповед от министъра на вътрешните работи органи на МВР с полицейски функции при случаи на обявени за общодържавно издирване лица, издирване на безследно изчезнали лица или в случаи на опасност и/или осъществяване на терористични актове.

В наредбата са регламентирани техническите стандарти, протоколи и други приложими технически изисквания за изграждане на системата BG-ALERT, изискванията към доставчиците на мобилни междуличностни съобщителни услуги с номерà за осигуряване на условия за разпространение на съобщения чрез технологията Cell Broadcast, както и редът, и условията за поддържане, развитите и използване на системата BG-ALERT за разпространение на съобщения за предупреждение на населението.

Проектът на наредбата за изменение и допълнение е публикуван на 6 януари, а срокът за обществено обсъждане е 5 февруари, съобщава БНР.

С Решение на Министерски съвет от 21 юли 2025 г. е приет План за използване на Системата BG-ALERT за предупреждение на населението.

BG-ALERT е система за разпространение на съобщения за предупреждение на населението в случаи на опасни събития (бедствия, извънредни ситуации и други, представляващи заплаха за живота, здравето или имуществото) чрез мрежите на мобилните оператори до крайните устройства на гражданите (мобилни телефони, таблети и някои смарт часовници), които поддържат технологията Cell Broadcast Service.

BG-ALERT е допълнение към съществуващата Национална система за ранно предупреждение и оповестяване. Съобщенията се изпращат единствено и само от компетентните държавни органи или институции.

