Никола Стоянов за въвеждането на еврото: Държавата не се справи

В първите дни след въвеждането на еврото в България са получени над хиляда сигнала за неоснователно поскъпване, а държавата не е успяла да овладее ценовия натиск около въвеждането на новата валута. Мнението е на бившият министър на икономиката Никола Стоянов, който подчерта, че проблемът далеч не е от последните дни.

В предаването "Денят ON AIR" Стоянов добави, че според него държавата не се е справила.

“Това не е новина от последните дни – още от миналото лято не се справя. Вече една година на практика не се справя редовното правителство, което сега е в оставка. Така че няма нищо изненадващо в това, което се случва в момента", каза бившият министър.

Според него не е изненадващо, че при въвеждането на еврото се наблюдава допълнително поскъпване, тъй като подобен процес е имало във всички държави, преминали към единната валута.

"При нас проблемът е, че последната една година цените се качиха няколко пъти и сега това идва в повече", отбеляза Стоянов.

Санкции без реален ефект

Пред Bulgaria ON AIR бившият министър изрази съмнение, че санкциите, дори когато бъдат наложени, ще имат реален ефект. "Санкции ще видим, но те ще минат и ще отминат. Това няма да повлияе на процеса", посочи още гостът.

Подобна е ситуацията и в банковия сектор, където има множество сигнали за такси и откази за обслужване при превалутиране.

Стоянов подчерта, че макар върху банките да е паднала сериозна тежест, това не оправдава нарушаването на закона, особено от институции, които би трябвало да бъдат гръбнакът на процеса по смяна на валутата.

Бившият министър на икономиката определи проблемите с опашките пред банките и касовите центрове на БНБ като резултат от лошо планиране, а не от липса на ликвидност. По думите му банките е трябвало да предвидят, че голяма част от хората ще изчакат последния момент, тъй като това е характерно за българската действителност.

