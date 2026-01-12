Жена загина, а мъж пострада при пожар в къща в плевенското село Еница

Жена на 71 г. е загинала, а мъж на 72 г. е пострадал при пожар в плевенското село Еница, съобщи Главната дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението".

В неделя в 19:23 часа в Регионална дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението” – Плевен е получен сигнал за пожар в къща в с. Еница, област Плевен.

Огънят е загасен с един пожарен автомобил.

Жертва на пожара е 71-годишна жена, а 72-годишен мъж е с обгазяване и е откаран в болница.

Общо 56 пожара са потушени в страната през последните 24 часа. Преки материални щети има при 23 от тях, от които 14 са били в жилищни сгради, един - във временна постройка, а четири са в транспортни средства. Екипите на пожарната са реагирали на 87 сигнала за произшествия. Извършени са 30 спасителни дейности и помощни операции през изминалото денонощие, предаде БТА.

Получено е едно лъжливо повикване.