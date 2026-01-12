Мъж пробута фалшиви 100 евро, купи си цигари и чипс

Случаите с фалшиви еврови банкноти започнаха да зачестяват. Поредното доказателство е мъж, който успя да пробута фалшиви 100 евро, с които си е купил цигари и чипс. Случаят е от Казанлък, а измамата е установена след приключване на работния ден при проверка на оборота.

По първоначална информация в магазина са влезли двама мъже, които са направили покупка на сравнително ниска стойност и са платили със съмнителната банкнота, съобщава телевизия Bulgaria ON AIR.

Продавачът е приел парите, без да забележи нередност в момента на разплащането. По-късно обаче е станало ясно, че банкнотата не отговаря на защитните елементи на истинско евро.

"На пръв поглед банкнотата има всички необходими знаци, които могат да заблудят човек без проблем, на пипане хартията, при по-подробна проверка, се усеща, че е по-гладка. Въпросното лице си е купило кутия с цигари, чипс, след което първо е влязло в обекта с качулка. Това се е случило в 01:10 часа. Няма време за реакция. Момичето е погледнало доколкото може да прецени. За първи път се сблъсква с подобна банкнота, съответно крайният резултат е това", сподели собственикът на денонощен магазин Радослав Христов.

Вижте повече в репортажа.