Новини

Мъж и жена загинаха при пожар в Габрово

Ще се проверява и за умишлени действия

12.01.2026 | 14:29 ч. 0
Снимка: архив, БГНЕС

Двама души загинаха при пожар в Габрово тази сутрин. Това потвърдиха за БТА от Окръжна прокуратура – Габрово. 

Огънят е пламнал около 4:40 ч. тази сутрин в къща на ул. „Капитан дядо Никола“ в Габрово. 

Експертизи ще докажат какви са причините за инцидента, допълват от прокуратурата. 

Загиналите са мъж и жена на по около 60 години. Имотът е собственост на единия загинал, той е живял там на законно основание.

На гости на едната жертва са били мъж и жена, жената е загинала, оцелял е мъжът, който е гостувал. Той е разказал пред разследващите за случилото се.

Предстои оглед на местопроизшествието. Ще се проверява и за умишлени действия, разследване ще покаже какви са причините и дали е имало фактическо убийство, допълниха от прокуратурата. 

 

