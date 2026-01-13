IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
ПСС: В планините времето е студено и ветровито

Температурите между минус 3 и минус 15 градуса

13.01.2026 | 10:12 ч.
Във високите части на планините времето не е добро за туризъм поради силния вятър и ниските температури, съобщиха за БТА от Планинската спасителна служба (ПСС) на Българския Червен кръст (БЧК).

В планините времето е студено и ветровито, с температури между минус 3 и минус 15 градуса. По-силен е вятърът във високите части.

Повечето от съоръженията в курортите работят и повечето писти са отворени, посочиха още от ПСС.

От планинската служба съветват туристите да тръгват подготвени за зимни условия, да имат преценка за собствените си възможности и за планирания маршрут, както и да съобразяват това, че денят е къс и се стъмва рано.

Няма регистрирани сериозни инциденти за изминалото денонощие.

зима туризъм ПСС
