Окончателно: 20 000 лв. гаранция за шофьора, убил полицай на Околовръстното

Обвиняемият е взел назаем 16 000 лева

13.01.2026 | 13:08 ч. 3
Софийският апелативен съд потвърди по-ниската парична гаранция от 20 000 лв. на Мирослав Василев. Решението е окончателно. Василев е обвинен за това, че на 1 декември в района на Северната тангента блъска с колата си полицейски автомобил, след което настъпва смъртта на полицейски служител, който в този момент е извършвал служебните си задължения. Обвинението е за извършено деяние по непредпазливост. Прокуратурата посочи, че Василев се е движил със 149 км/час.

Апелативният съд днес посочи, че по-долната инстанция правилно се е мотивирала да намали гаранцията от 50 000 на 20 000 лв. По време на разглеждането на мярката за неотклонение пред Софийският градски съд стана ясно, че Василев е внесъл само 20 000 лева от паричната гаранция. Защитата на Василев тогава посочи и представи доказателства, че внесените до момента 20 000 лева са събрани от приятели и колеги, назаем и със срокове за връщане. Също бе отбелязано, че половингодишният доход на обвиняемия е 21 000 лева. 

Днес защитникът на Василев посочи, че няма опасност той да се укрие или да извърши друго престъпление. От приложените документи за заем се вижда, че 16 от 20-те хиляди са на заем, а не негови спестявания. 

