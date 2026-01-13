БНБ: Такси при обмяна на банкноти или монети в банките не се събират

Такси при обмяна на банкноти или монети в банките не се събират. Това заяви Георги Чанев, главен директор на управление „Емисионно“ на Българската народна банка (БНБ) на пресконференция на Координационния център към Механизма за еврото, която се състоя в Министерския съвет.

Чанев подчерта, че такси при обмяна не се събират независимо дали става въпрос за сортирани или несортирани монети. Той призова гражданите все пак, ако е възможно банкнотите и монетите да бъдат сортирани, защото това облекчава цялостния процес.

Георги Чанев потвърди, че в периода на двойно обращение връщането в лева е допустимо. И левът, и еврото са напълно приемливо законово средство за разплащане, подчерта той.

Чанев каза, че целият процес по практическото въвеждане на еврото се разделя на три направления - изтегляне на левовете, насищане с евро в обращение и обмяна на валута. По отношение на обмяната БНБ като регулатор е дала предписание на банките с цел уеднаквяване на практиката, която съществуваше в някои изолирани отделни случаи. Практиката, която съществуваше в първите дни на годината, беше свързана с определени декларации за идентификация и произход на средствата. Това в момента е изчистено и уеднаквено, увери Георги Чанев.

Той отбеляза, че БНБ няма да спре да приема дори след години банкноти в лева, а търговските банки до 30 юни 2026 г. ще приемат левове и безплатно ще ги обменят по фиксиран курс. Чанев коментира, че интензитетът на обмяната на левове в евро обикновено е засилен в последните седмици на предходната година и в първия месец след въвеждането на еврото. Достатъчно добре е регулиран процесът на цялостната обмяна на валута с висок интензитет в началото на годината, допълни Чанев, цитиран от БТА.