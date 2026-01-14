София и еврото, кога ще отвори "Врана" и какво се случва с МОЧА?

Координационният център за еврото вчера обяви, че над 50% от левовете в обращение са изтеглени от БНБ. Преди седмица към Областната управа на София започна работа координационен щаб, който обхваща цялата територия на столицата. Включени са различни компетентни институции - НАП, КЗП, Сметната палата, СДВР, ДАНС, Столичната община.

"КЗП съобщи, че в рамките на седмица има 550 жалби - за различна спекула по търговски обекти. Казаха, че установяват случаите и ако има нарушения, ще наложат конкретните санкции. Идеята на щаба е колкото се може по-бързо да стигнат жалбите до нас и да ги пратим към конкретните институции", каза областният управител на София-град Стефан Арсов.

В студиото на "България сутрин" той коментира, че за разлика от другите европейски държави, в които повечето измами са с банкноти от 500 и 200 евро номинал, у нас най-много извършени престъпления има с номинал от 20 евро.

Повечето случаи са в търговски обекти. За седмица има установени 10 случая на фалшиви еврови банкноти.

София и еврото

По думите на областният управител в столицата преходът от лев към евро преминава нормално. "Нарушители винаги ще има. Всяка седмица ще заседаваме в областната администрация - поне половин година. До този момент 50% от българските банкноти лева са изтеглени", добави Арсов пред Bulgaria ON AIR.

Областният управител сподели личния си опит - бизнесът в София се справя с двете валути. В малките квартални магазини му връщали ресто само в евро без проблем.

Кога ще отвори парк "Врана”?

За изминалите три месеца от затварянето на парка са възстановени 600-700 метра ограда, която е липсвала. Арсов добави, че алеите, които са били в изключително лошо състояние, са възстановени,

"Дърветата по "Цариградско шосе" на първа линия бяха изрязани, не е имало конкретни инциденти. Поставихме камери, преди това такива не е имало, нови будки за охрана, пейки, кошчета - над 100 бр.", отчете свършеното областният управител.

Арсов каза, че има изготвена сродносрочна програма за управлението на парка, 2 годишна с над 300 страници. Лесотехническият университет и НАТФИЗ ще сътрудничат за възстановяването на парка и богата културна програма през лятото. Плановете са паркът да отвори през пролетта за посетители, няма да има такса вход. Лятото се предвижда и театър на открито, а по Коледа и Великден - фестивали.

Паметникът на Съветската армия

Във връзка с блокираната процедура по финализиране на демонтажа на Паметника на Съветската армия Арсов уточни, че от Областната управа са изпратили писмо до Министерството на културата.

"Те са ни дали две хипотези, за да може да бъдат премахнати паметникът и скелето - да бъде намерено ново място след като Музеят на комунистическото изкуство отказа, и да се знае какво ще се случи на мястото на паметника, тъй като е публична общинска собственост. Отправили сме питане до Столичната община какво ще има на негово място", поясни Арсов.

Гледайте видеото с целия разговор.