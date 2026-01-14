Призив: Гражданите да не се отчайват, а да излязат да гласуват

В момента толкова са разслоени интерпретациите какво трябва да се направи в изборния процес, че можем да видим противопоставяне на доста идеи. Виждаме силен натиск на сканиращите устройства. Отново сме в ситуация, в която партиите отричат чуждите идеи и подкрепят само своите. Недопустимо е да бъдат въвеждани два месеца преди изборите нови машини.

Това заяви преподавателят по Избирателни системи и изборна администрация Ваня Нушева в "България сутрин".

Липсват ни нагледни случаи на осъдени хора след подправени документи на изборите, смята Захари Янков от Българският център за нестопанско право.

"Надявам се никакви промени да не минат сега. Простата житейска логика казва, че 6 месеца преди изборите нищо не трябва да се променя. Никаква промяна няма да оправи проблемите, освен масовото гласуване. Доверието ще се възстанови, когато вдигнем и избирателната активност, защото себестойността на измамите ще падне", допълни той за Bulgaria ON AIR.

Според Нушева можем да видим в ключови решения на Централната избирателна комисия политическите пристрастия.

"Видяхме, че има нередности на изборите. Изборният кодекс има базисни принципи и един от тях е прозрачност на изборния процес. Трябва да има гаранция, че нещо следва юридически от видеонаблюдението. Можехме да видим редица свидетелства, че нещо нередно се случва. Много показателен беше случаят в Пазарджик, където председателят на РИК заявяваше, че всичко е наред, а впоследствие в новините можехме да видим едни банални сцени. Трябва МВР на терен. Всички съзнателно допуснати грешки трябва да подлежат на санкциониране", коментира гостът.

Когато има нещо, което очевидно е несправедливо, като подмяна на изборни документации, нашето право може да се справи и в сегашния му вид, категоричен е Янков.

"Трябват повече хора на терен. Наблюдателите трябва да бъдат обучени. МВР трябва да е на терен, но да се замисли каква е комуникацията с наблюдателите. Едно е обучение, друго е да има и някакъв вид споразумение. Парламентът започна да се държи недисциплинирано. Гражданите да не се отчайват, а да излязат да гласуват", обясни той.