Последните две години се наблюдава огромно завръщане на българи от чужбина

За последните над 10 години ръстът на доходите е много голям. От 340 лева минимална заплата през 2014 г., от 1 януари 2026 г. тя вече е над 1200 лева (620,20 евро/1213 лева). Въпреки това моето мнение е, че 2025 г. беше последната година с толкова сериозен двуцифрен ръст, а за настоящата 2026 г. очаквам повишението на заплатите да бъде около 9-10%. Това каза Георги Първанов, eксперт човешки ресурси, в предаването „В развитие“ с водещ Георги Месробович.

Първанов коментира, че вероятният ръст на доходите е бил между 12-13% през 2025 г. спрямо 2024 г., но очаква леко забавяне през тази година до около 10%, а проучвания на водещи международни компании дори говорят за по-нисък ръст – около 6-7%.

Гостът се надява с въвеждането на единната европейска валута да се повишат инвестициите и доверието към България и да се укроти инфлацията, която според него започва да се забавя в последните месец-два на 2025 г.

С превалутирането има вече и реалистично сравнение къде се намира България в рамките на Европейския съюз.

Страната ни е в дъното на класациите, но наваксва с бързи темпове, посочи експертът по човешки ресурси.

Първанов заяви, че трудовият пазар у нас е по-балансиран спрямо последните две-три години, като има малко повече хора, които са на пазара на труда и малко по-малко отворени позиции.

Въпреки това глад за работници има в почти всички сектори. „От пролетта на 2025 година наблюдаваме повишаване на търсенето на персонал почти навсякъде“, заяви събеседникът. Освен това между 120 и 150 хиляди безработни, които не отговарят на изискванията за приблизително същия брой отворени позиции.

Що се отнася до условията – заплащането не е единственият решаващ фактор.

Все по-важни стават обучението, кариерното развитие, допълнителните придобивки, работната атмосфера и стилът на управление. „Всичкото това води до по-малко текучество, по-висока мотивация и по-добри резултати“, заяви гостът.

„Много от българите, които се връщат от чужбина, са изненадани от разнообразието на допълнителни придобивки, които работодателите у нас предлагат. Тук е важно работодателят да ги афишира в обявите за работа и на различните кариерни събития, на които присъства.“

Според Георги Първанов в последните две години се наблюдава огромно завръщане на българи от чужбина. „Смятам, че през настоящата година поне 40 000 българи ще се върнат в страната“, заяви той.

Най-много идват от Германия, следвани от Великобритания, като има засилена тенденция за завръщане от Канада. Причините са различни – носталгия, желание да бъдат близо до семейството, по-добър баланс между доходи и разходи.

„Тази тенденция сега не е характерна само за българите (във Великобритания). В Румъния също има огромно завръщане, което се дължи на по-малката разлика в доходите и на проблеми със сигурността в държавата.

Интересът към България е огромен, заяви събеседникът.

През 2025 г. страната е привлякла около 50 000 работници от трети страни спрямо 36 000 през 2024 и под 20 000 през 2023 г.

„През тази година очаквам ръстът да се успокои и да се движим около настоящите нива. Освен бившите съветски републики от Централна Азия, има голям интерес за внос на кадри от Индия, Непал, Индонезия, Виетнам, а и вече и от по-екзотични дестинации като Северна Африка и Южна Америка.“

Едно от големите предизвикателства обаче е в бавните административни процедури. Процесът по издаване на работна виза може да отнеме между 5 и 9 месеца, а българските посолства не са подготвени за такъв наплив. Липсват и дипломатически представителства в държави, от които има интерес за работа, което допълнително усложнява процеса.

Вижте целия коментар във видеото на Bloomberg TV Bulgaria