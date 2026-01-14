МТСП предлага: Добавките за Коледа и Великден да влязат в закон

Министърът на труда и социалната политика Борислав Гуцанов съобщи, че днес ще подпише законопроект към Народното събрание, разработен от Министерството на труда и социалната политика, свързан със социалното подпомагане и който предлага коледните и великденските добавки за най-уязвимите слоеве да се записват в държавния бюджет.

Имаше писмо от страна на председателя на социалната комисия Деница Сачева да се види как може да се направи така, че да не даваме за светлите празници Коледа и Великден всеки път помощи, да не се знае кой ще получи, ще има ли пари, няма ли да има пари, посочи Гуцанов на брифинг след редовното заседание на кабинета в оставка.

Във връзка с коледните и великденските добавки за най-уязвимите групи хора у нас председателят на социалната комисия в парламента Деница Сачева изпрати писмо на 18 ноември 2025 г. до министър Гуцанов с предложение за законодателна инициатива от страна на ресорното министерство. Да има социална подкрепа за най-уязвимите групи в обществото за празници като Коледа и Великден не трябва да зависи от политическата обстановка в страната, а да е осъзната политика, която утвърждава солидарността в обществото, посочи тогава Сачева.

Затова в Министерството разработихме такъв законопроект, който днес ще го подпиша и ще го вкараме в Народното събрание, така че, когато се гледа бюджетът на държавата, да бъдат определени и средствата за тези празници за най-уязвимите слоеве, каза Гуцанов. Това няма да бъдат само пенсионери, а и хора с многодетни семейства, хора с увреждания, самотни майки, така че наистина най-уязвимите хора в страната да знаят, че не чакат някакво подаяние, а предварително държавата е направила така, че те да имат едни нормални празници, обясни министърът.

Надявам се, че ще успеем да направим така, че този законопроект да бъде приет до края на това Народно събрание и да направим една крачка във правилната посока, така че не само пенсионерите, а въобще хората в такова тежко положение да знаят, че има кой да се грижи за тях и някой е застанал зад тях, зад техните семейства, посочи Гуцанов. Той уточни, че предложението предвижда средствата да бъдат давани през месец декември и месец март, обяснявайки, че Великден се мести като дата и да знаят хората, че още през месец март ще могат да разчитат на определени суми.

На въпрос за разчети за сумата за добавките Гуцанов обясни, че тя ще бъде определяна с държавния бюджет. Нека мнозинството в Народното събрание, народните представители да са тези, които да знаят с приемането на бюджета какви са възможностите, каква е инфлацията в държавата, какво се е случило през годината - покупателна способност, инфлационни процеси, както и възможността на хазната, да бъдат определени средствата, които да получават тези хора, не само за пенсионери, каза Гуцанов. Заедно с това искаме да отчетем, че се случва, че някой наистина е на минимална пенсия, но заедно с това има допълнителни доходи - било от ниви, които са дадени под аренда, било от апартаменти, които са дадени под наем, целта е наистина да има справедливост, когато се дават тези средства от страна на държавния бюджет, каза още той.