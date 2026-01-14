IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Витоша открива сезона с нощно каране на Витошко лале

Цените на лифт картите се запазват почти без промяна

14.01.2026 | 18:07 ч. 5
Витоша ски

След дълго чакане на подходящи условия, една от любимите писти на софиянци отваря врати -  първото нощно каране за сезона този четвъртък, 15 януари, ще бъде и официалното откриване на писта Витошко лале 1.

За съжаление зимата не започна обещаващо, необичайно високите температури, силни ветрове и почти никакъв снеговалеж, забавиха старта на ски сезона над столицата. За радост на всички любители на зимната планина, през последните дни на Витоша имаше обилен снеговалеж, в комбинация с ниски температури, което позволи заснежаването на пистите и поетапното пускане на съоръженията.

В ски зона Алеко вече работят писти Меча поляна, Учебна и Синя 5 (Помагалски), както и обслужващите ги съоръжения , а съвсем скоро ще отвори и любимата на мнозина писта Витошко лале 1, която и тази година ще предложи дневно и нощно каране.

Цените на лифт картите се запазват почти без промяна от миналата година, като се въвежда и нова карта “Витоша 365“, която ще позволява на притежателите си ползване на съоръженията през цялата година.

 

