Киселова за промените в ИК: Измененията могат да носят риск

Не трябва нищо да се променя в Изборния кодекс, защото се страхувам, че сега ще направим повече проблеми, на мнение е бившият председател на НС и депутат от БСП-ОЛ доц. Наталия Киселова.

“Страхувам се, че сега при девет парламентарни групи членовете на секционните комисии ще са повече статисти, отколкото работещи за изборите. Всяка промяна на всеки закон в последния момент може да носи риск”, коментира народният представител.

“Народното събрание не участва в процесите по определяне на охрана на дадено лице, има парламентарен контрол при закрити заседания на специализираната комисия”, каза още доц. Киселова.

Тя добави, че законопроектите трябва да се правят по-спокойно, без да се използва натискът на улицата.

Попитана дали подуправителят на Българската народна банка Андрей Гюров е подходящ за служебен премиер Киселова отговори, че когато президентът още не е приключил процедурата, е твърде рано да се говори.