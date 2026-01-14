IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Еврото засилва интереса на българите към имоти и бизнеси в Гърция

Еврото е осезаемо облекчение и за гръцките компании, опериращи в България

14.01.2026
БГНЕС

БГНЕС

Влизането на България в еврозоната вече оказва влияние върху инвестиционните нагласи на българския бизнес и домакинствата, като все по-отчетливо се засилва интересът към недвижими имоти и бизнеси в Северна Гърция. Това пише гръцкият вестник „Хронос“, издаван в Комотини.

Изданието цитира икономисти, според които общата граница и единната европейска валута създават предпоставки за по-широка „инвестиционна атака“ – не само в сектора на недвижимите имоти, но и в търговията, туризма, кетъринга, услугите и развлеченията. 

Президентът на Гръцко-българската търговско-промишлена камара Христос Казандзис подчертава, че присъединяването на България към еврозоната значително ще улесни двустранните сделки, като елиминира разходите за валутно превалутиране от 3–4% и съпътстващата бюрокрация. По думите му това е осезаемо облекчение за гръцките компании, опериращи в България, съобщава БНР.

Експертите обаче предупреждават, че евентуален инфлационен натиск може да ограничи покупателната способност на средния български гражданин и да се отрази както на честотата на пътуванията, така и на разходите по време на почивка. „Хронос“ отбелязва, че на този етап прогнозите остават предпазливи, а очакванията са преходът към еврото в България да премине без сериозни ценови сътресения.

