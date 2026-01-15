Университетът по застраховане и финанси с ранен прием за бакалаври

Зрелостниците могат да изберат навреме подходящата бакалавърска специалност и да учат уверено за професионалната си реализация.

Ранният прием в Университета по застраховане и финанси за бакалавърски програми е отворен до 31 март 2026 г. и дава възможност на бъдещите студенти да направят своя избор навреме - със спокойствие, увереност и ясна перспектива за бъдещето си.

Кандидатстването в рамките на ранния прием се осъществява с препоръка от учители и осигурява преференциални финансови условия за записалите се ученици. Това превръща избора на университет в стратегическо и икономически обосновано решение, което улеснява семействата и дава сигурност на зрелостниците още преди завършването на училище. Подробна информация за условията и сроковете за кандидатстване е достъпна на https://uzf.bg/priem-i-srokove.

УЗФ е класиран в топ 4 на икономическите университети в България за 2025 г. и следва философията, че образованието трябва да бъде ориентирано към бъдещето, а не само към дипломата. Университетът предлага обучение с качество, съпоставимо с водещи европейски висши училища, както и дипломи, признати в Европейския съюз. Част от бакалавърските програми дават възможност за международни и двойни дипломи в партньорство с Coburg University of Applied Sciences and Arts и LUISS Guido Carli University.

Бакалавърските програми на УЗФ са разработени в тясна връзка с реалните потребности на бизнеса и пазара на труда. Обучението съчетава теоретична подготовка с практическа насоченост, работа по реални казуси и постоянен контакт с представители на бизнеса. Над 90% от завършилите студенти се реализират успешно, като повече от 30% заемат мениджърски и ръководни позиции. През 2025 г. възпитаниците на УЗФ запазват 2-ро място в страната по размер на облагаемия доход, който достига 3912 лв., според Рейтинговата система на университетите в България.

Университетът развива различни бакалавърски програми в области като финанси, международен бизнес, мениджмънт, маркетинг, дигитален бизнес, бизнес психология, човешки ресурси и информационни технологии – специалности, отговарящи както на настоящите, така и на бъдещите изисквания на работодателите. Всички програми са достъпни на https://uzf.bg/candidate-students/uzf_bakalavar.

Силното международно присъствие на бизнес университета, както и участието на утвърдени български и чуждестранни преподаватели и гост-лектори в занаятията осигуряват на студентите глобална перспектива и актуално знание.

„Ранният прием е важна стъпка, защото дава сигурност в един от най-ключовите моменти за учениците и техните семейства. Когато решението е взето навреме, отпада напрежението и се създава възможност за по-добро планиране, затова за нас е толкова важен този период“, коментира Юлияна Георгиева, директор маркетинг и комуникация и център за кариерно развитие.

Университетът предлага и индивидуално кариерно и образователно консултиране за кандидат-студенти, което подпомага избора на най-подходяща специалност спрямо интересите и целите им. За тази цел желаещите могат да пишат на priem@uzf.bg и да си запазят час за консултация.