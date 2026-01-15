Историята на един историк: В Нидерландия продадох родопското си одеяло, за да се нахраня

Рубриката "Завърналите се" на Петя Кертикова е посветена на преподавателя и доктор Александър Стоянов - историк по образование, който не е искал да става историк.

Историята му проследява пътя до Нидерландия и обратно във време на промени и несигурност в България.

Родители му дават последните си пари, за да го изпратят да учи в Нидерландия, заедно с приятелката му. Баща му, който работел по онова време като пожарникар, се пенсионирал и му дал всички пари.

"Разпределени бяхме на студентско общежитие, което беше два пъти по-евтино от стандартен наем. Както чужбина сплотява, друг и друго не може. Ние живеехме доста прибрано, знаехме какво коства на родителите ни да ни издържат в чужбина. Затова къташ, стискаш", сподели Александър Стоянов.

Той споделя, че за 3 месеца в Нидерландия се е научил наистина как да пише и прави история, отколкото за 12 години в училище и 4 години в университет.

На българите по онова време се е гледало доста мнително, тъй като още не сме били част от ЕС.

Предложил тема за докторска програма, която никой не друг не е предложил, но не получил "да". Времето е другото, което се оказва непреодолим проблем.

"От 12 месеца 11 бяха с дъжд, юли месец беше 12 градуса с валежи... Накрая толкова нямахме пари, бяха ни пратили роднините родопски одеяла и за да има какво да ядем продадохме родопските одеяла, продадохме и простора за дрехи, който си бяхме взели", разказа Александър Стоянов.

След като се върнал в България, научният му ръководител го потърсил и му предложил докторантура от разстояние: "Няма да плащам 10 000 евро такса, нито те ще ми плащат месечната заплата на един докторант".

През 2017 г. се връща в Нидерландия за три дни за научната защита.

В България пък получил отказ за публикуване на негов труд за Паисий Хилендарски като първи български инфлуенсър.

"Не било подходящо за сериозно академично издание и ще си е само там, където си пускам собствени статии. За мен историята е онова, което създаваме всеки ден. Затова би трябвало да живеем така, че това което правим да има смисъл", призова преподавателят.

