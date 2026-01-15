Пеевски показа "Асен" и "Рашко" пред студенти, изнесе им лекция за пуделите ВИДЕО

Лидерът на "ДПС – Ново начало" Делян Пеевски посрещна днес група ученици и младежи от Кюстендил в своя кабинет в Народното събрание, превърнат в бутафорна инсталация, наречена от него "Музей на Сглобката". На фона на плюшени пудели със захапани пачки евро и картонени макети на политически опоненти, Пеевски изнесе лекция за "морала в политиката" пред непълнолетните посетители.

"Ето я истината за пуделите и пачките. Имаме много нови експонати," заяви Пеевски, сочейки към новите попълнения в кабинета си – две плюшени кучета, кръстени от него "Асен" и "Рашко".

"Възпитателна" беседа сред декори на контрабанда

Сцената, разиграла се в сградата на българския парламент, напомняше повече на риалити шоу, отколкото на политическа среща. Пеевски, който е санкциониран от САЩ и Великобритания за корупция по закона "Магнитски", влезе в ролята на лектор пред младежите, предупреждавайки ги да не стават като "онези хора".

"Вие разглеждате експозицията, за да знаете истината. Защото ДПС не е това. Вие сте ДПС. Вие сте нашето бъдеще," обърна се той към учениците, използвайки ги като декор за своето видео обръщение.

Парадоксът на ситуацията се задълбочи, когато домакинът описа експозицията си като "музей на крадците в политиката" и "музей на корупцията".

Акцията е пореден епизод от стратегията на Пеевски да атакува бившите си партньори от управлението – ПП-ДБ, с които доскоро променяше Конституцията. Този път обаче границата бе премината с въвличането на ученици в гротескния сюжет.

"Тези хора постоянно се сменят, постоянно се сглобяват, постоянно лъжат хората. И истината е - какво искат? Парите. Само това искат," заяви Пеевски пред младежите, докато камерата показваше аранжираните пачки с евро.

Лидерът на ДПС-НН пропусна да спомене пред младата си аудитория собствената си роля в управлението през последните години, както и факта, че "Сглобката", която сега иронизира, съществуваше с неговата активна подкрепа и участие.

Новите "експонати" – пуделите с пачки, са препратка към скандала с изтеклите снимки отпреди изборите, свързвани с бившия главен секретар на МВР и кръгове около ПП-ДБ. Пеевски използва този сюжет, за да се ребрандира като борец срещу корупцията, игнорирайки тежките международни санкции срещу самия себе си.

"Ние управлявахме тези хора, докато ни беше удобно. Ние бяхме най-добрите. После решиха да изложат, че сме най-лошите," призна в момент на откровеност Пеевски, разкривайки циничния характер на политическите си партньорства.

Използването на сградата на Народното събрание за подобни пърформанси повдига сериозни въпроси за авторитета на институцията, която би трябвало да бъде символ на държавността, а не сцена за партийна самодейност с плюшени играчки.