Прогноза: България ще мине средните европейски доходи до 10-15 г.

България може да стигне и дори да мине средните европейски доходи до 10-15 г. Това коментира Росен Иванов, председател на Управителния съвет на BESCO, в предаването „Бизнес старт“ с водещ Христо Николов.

Над 30 млрд. лева в пенсионните фондове не се инвестират в България, защото няма достатъчна законодателна рамка. Промените в Кодекса за социално осигуряване и въвеждането на мултифондове може да увеличи участието на пенсионните фондове на капиталовия пазар и да даде достъп до алтернативни инвестиции, включително частен капитал, които да достигнат до българските перспективни компании, каза Иванов.

„Това е още един аспект затова как средства, които в този случай не трябва да ги привличаме от чужбина, да остават българската икономика.“

Ако се добавят и над 100 млрд. лева депозити на домакинствата, говорим за около 130 млрд. лева, които не се реинвестират в българската икономика, заяви Иванов.

Но това е общоевропейски проблем. За разлика от САЩ не съществуват толкова големи фондове, които да са подхранвани от пенсионната система, а средствата се пренасочват към депозити, борси или други класове активи.

„Много хора в България вече имат средства, които са вложили в депозит или в недвижими имоти. Дори малка част от тези средства да бъдат инвестирани в стартъп екосистемата би имало доста голям ефект върху това.“

Гостът заяви, че макар влизането на България в Шенген и еврозоната да са изключително положителни, те са инструменти, но никога крайна цел.

„Ако говорим за истинските стратегически цели, те са две. Първо – достигане и дори надминаване на средноевропейските доходи. Това е амбициозна, но постижима цел в хоризонт от 10-15 години. Второ – фокус и реални действия за преодоляване на бедността, социалните и регионалните неравенства.“

Според Иванов сега е моментът за фундаментална промяна във философията за икономически растеж – от инвестиции към потребление, което изисква промяна на философията на управление в държавата и промени в законодателството.

Въпреки положителните усилия като данъчни облекчения за научно-изследователска и развойна дейност, промените в Закона за насърчаване на инвестициите, визата за дигитални номади и промените в пенсионната система, все още са необходими мерки за подобряване на бизнес среда.

Събеседникът заяви, че от BESCO работят анализи за промени в Кодекса на труда и Търговския закон, които да премахнат остарели и бюрократични пречки. Мерките в Кодекса на труда ще отразяват нуждата от повече гъвкавост на пазара, особено щом „пазарът на труда е стигнал ниво на насищане“