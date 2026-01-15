IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Новини Днес | 46

Двама души пострадаха при пожар в къща в столичния квартал "Левски"

Те са леко обгазени, транспортирани са до лечебно заведение

15.01.2026 | 11:17 ч. 0
Снимка: БГНЕС

Снимка: БГНЕС

Двама души пострадаха леко при пожар в къща в столичния квартал "Левски", съобщиха за БТА от пресцентъра на Главна дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението".

Сигналът за пожара е получен в 9:18 часа. На място са изпратени три автомобила и 12 служители.

Свързани статии

Към момента пожарът е ликвидиран. Горели са две стаи в подпокривно пространство.

Пострадалите са леко обгазени, но за всеки случай са транспортирани в лечебно заведение.

Според близък на пострадалите пожарът е тръгнал от цигара. По думите му пострадалите са мъж на около 40 г., който имал психическо заболяване, и майка му - на около 77 г., съобщи Нова телевизия.

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Тагове:

пожар къща пострадали
Новини
Виж всички новини
България
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem