Двама души пострадаха при пожар в къща в столичния квартал "Левски"

Двама души пострадаха леко при пожар в къща в столичния квартал "Левски", съобщиха за БТА от пресцентъра на Главна дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението".

Сигналът за пожара е получен в 9:18 часа. На място са изпратени три автомобила и 12 служители.

Към момента пожарът е ликвидиран. Горели са две стаи в подпокривно пространство.

Пострадалите са леко обгазени, но за всеки случай са транспортирани в лечебно заведение.

Според близък на пострадалите пожарът е тръгнал от цигара. По думите му пострадалите са мъж на около 40 г., който имал психическо заболяване, и майка му - на около 77 г., съобщи Нова телевизия.